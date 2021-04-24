Antalyaspor-Galatasaray Süper Lig maç sonucu: 0-1

Galatasaray, Antalya deplasmanında tek golle güldü. Sarı-kırmızılı ekibin iki topu direkten dönerken Antalyaspor'da Lukas Podolski 58. dakikada kırmızı kart gördü. Sarı-kırmızılı ekipte karantinadan dönen Mostafa Mohamed sonradan oyuna girip üç puanı getiren golü kaydetti. Fedor Kudryashov ise maç bittikten sonra kırmızı kart gören isim oldu.

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Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor'un konuğu oldu. Sarı-kırmızılı ekipte geçen haftaya göre 5 değişiklik yaşandı. Luyindama, Saracchi, Taylan Antalyalı, Feghouli ve Babel'in yerine Donk, Ömer Bayram, Etebo, Emre Akbaba ve Halil Dervişoğlu ilk 11'de forma giydi.

İlk yarıda rakibine büyük bir baskı kuran Galatasaray üst üste pozisyonlarla şansını denedi ancak skor tabelası değişmedi. 33. dakikada Emre Kılınç'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutu direkten döndü. Gol sesi çıkmayan ilk yarının sonunda taraflar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.

Antalyaspor 10 kişi kaldı

Antalyaspor'un Alman yıldızı Lukas Podolski 26. dakikada Şener Özbayraklı'ya yaptığı sert faulün ardından sarı kart gördü. İkinci yarıda yine Şener'e sert bir müdahalede bulunan deneyimli oyuncu 58. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı ve ev sahibi maçı 10 kişi tamamladı. Bu kartın ardından Lukas Podolski, Süper Lig kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü.

Mostafa Mohamed golle döndü

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve bir süredir formasından uzak olan Mostafa Mohamed, 64. dakikada Emre Akbaba'nın yerine oyuna girdi. 69. dakikada gole yaklaşan Mostafa Mohamed'in yakın mesafeden dokunuşu direkten döndü.

77. dakikada Şener Özbayraklı sağ kanatta taşıdığı topu içeri gönderdi, topu takip eden Mostafa Mohamed ceza sahası içinde şutunu gönderdi ve golünü attı. Galatasaray bu golle 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmadı. Galatasaray ikinci yarıda bulduğu tek golle Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 yenerek üç puanın sahibi oldu.

Antalyaspor'da Fedor Kudryashov ise maç bittikten sonra kırmızı kart gören isim oldu.

Maçtan dakikalar:

6. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Fredy'nin yerden şutunda, meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

9. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Ömer Bayram'ın ortasında, arka direkte uygun pozisyonda topa yükselen Emre Akbaba'nın kafa vuruşunda, top kale direğinin üzerinden auta gitti.

13. dakikada Emre Akbaba'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Halil Dervişoğlu'nun sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

33. dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Emre Kılınç'ın yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Boffin'in eliyle müdahalesinin ardından direğe çarptı. Oyun alanına dönen top, savunma oyuncuları tarafından uzaklaştırıldı.

41. dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Ömer Bayram'ın sert vuruşunda, kaleci Boffin meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

45+3. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nun ortasında Antalyasporlu defans oyuncusundan seken topu kale önünde Halil Dervişoğlu kontrol etti. Halil'in şutunda meşin yuvarlağı Boffin'in ayaklarıyla güçlükle kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

56. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Ömer Bayram'ın sert şutunda, kaleci Boffin meşin yuvarlağı güçlükle kurtardı.

59. dakikada Şener Özbayraklı ile girdiği ikili mücadele rakibine ayağı ile müdahale eden Podolski, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

69. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Arda Turan, topu kale önündeki Mustafa Muhammed'e çıkardı. Mustafa Muhammed'in bekletmeden vuruşunda, top direğe çarptıktan sonra kaleci Boffin'de kaldı.

70. dakikada Antalyasporlu Fredy'nin kaptırdığı top ile kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Mustafa Muhammed'in sert şutunda, kaleci Boffin meşin yuvarlağı güçlükle çeldi. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

71. dakikada Arda Turan'ın pasıyla ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kalan Halil Dervişoğlu'nun şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

77. dakikada Galatasaray öne geçti. Şener'in sağ kanattan ortasında kale önünde topa bekletmeden sert vuran Mustafa Muhammed'in şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

Karşılaşma, Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Kudriashov, hakeme itirazları nedeniyle çift sarı karttan kırmızı kart gördü.