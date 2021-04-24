'Boğaziçi Dayanışması' provokasyona devam etti! Skandal 1915 olayları paylaşımı
Boğaziçi provokasyonunun yönetildiği sosyal medya hesaplarından biri olan 'Boğaziçi Dayanışması' isimli Twitter hesabı, 1915 olaylarıyla ile ilgili skandal paylaşımlar yaptı.Abone ol
Boğaziçi protestolarına destek veren Twitter'daki "Boğaziçi Dayanışması" isimli sosyal medya hesabı, Türkiye karşıtı skandal paylaşımlarına devam etti. Provokasyonun merkezi olan hesaptan, gündemdeki yerini koruyan 1915 olaylarıyla ilgili paylaşımda bulunuldu.
Sözde 'soykırım'a destek verilen o paylaşımda, '1915 Ermeni Soykırımı’nın 106’ıncı yıl dönümünde Ermeni halkının acısını paylaşıyor, onurlu direnişlerini saygıyla selamlıyoruz.' ifadeleri kullanıldı.
Skandal paylaşım şöyle: