BIST 1.345
DOLAR 8,37
EURO 10,14
ALTIN 478,27
HABER /  GÜNCEL
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir

'Boğaziçi Dayanışması' provokasyona devam etti! Skandal 1915 olayları paylaşımı

Boğaziçi provokasyonunun yönetildiği sosyal medya hesaplarından biri olan 'Boğaziçi Dayanışması' isimli Twitter hesabı, 1915 olaylarıyla ile ilgili skandal paylaşımlar yaptı.

Abone ol

Boğaziçi protestolarına destek veren Twitter'daki "Boğaziçi Dayanışması" isimli sosyal medya hesabı, Türkiye karşıtı skandal paylaşımlarına devam etti. Provokasyonun merkezi olan hesaptan, gündemdeki yerini koruyan 1915 olaylarıyla ilgili paylaşımda bulunuldu.

Sözde 'soykırım'a destek verilen o paylaşımda, '1915 Ermeni Soykırımı’nın 106’ıncı yıl dönümünde Ermeni halkının acısını paylaşıyor, onurlu direnişlerini saygıyla selamlıyoruz.' ifadeleri kullanıldı.

Skandal paylaşım şöyle:

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'le görüştü: Ortak adım atılacak
Bahçeli: Şerefli geçmişimizde soykırım ifadesi yoktur
Antalyaspor-Galatasaray Süper Lig maçı (CANLI YAYIN)
ABD Başkanı Joe Biden 1915 olaylarına 'Ermeni soykırımı' dedi! Siyasilerden sert tepki
Abdurrahim Albayrak'tan Dursun Özbek itirafı
ABD Başkanı Biden 1915 olaylarına 'soykırım' dedi
Ahmet Ağaoğlu'dan transfer müjdesi!
Başkan Erdoğan'dan, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'a mesaj
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kuzey Irak'ta vurulan hedef sayısını açıkladı
İçişleri Bakanı Soylu'dan skandala sert tepki
Yorumlar 1 yorum