Galatasaray 2’nci Başkanı Abdurrahim Albayrak, eski başkan Dursun Özbek'le görüşme gerçekleştirdiği yönündeki haberlere açıklık getirdi. Albayrak, 'Dursun Özbek ile karşılıklı ibralaşma için buluştuk' diye konuştu.

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Galatasaray Kulübü 2’nci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Galatasaray eski başkanı Dursun Özbek ile görüştüğü konusunda çıkan haberlerle ilgili olarak özel açıklamalarda bulundu.

Özbek ile sadece geçmiş dönem borçlarıyla ilgili olarak toplantı yapıldığını ifade eden Albayrak, “Dursun Özbek’in kendi başkanlığı döneminden kalan bir alacağı vardı. Son 1 ayda karşılıklı ibralaşmak için Dursun Özbek ile Galatasaray Yönetim Kurulu’nun bilgisi dahilinde 3-4 kez toplantı yapılmıştır." diye konuştu.

Sözlerini sürdüren Albayrak, "Galatasaray Spor Kulübü’nün Dursun Özbek’e olan bütün borçları ödenmiş ve kendisinin Galatasaray kulübünden bir alacağı kalmamıştır. Ayrıca karşılıklı ibralaşma da yapılmıştır. Aslında yapılan toplantı bundan ibarettir. Yaptığımız bu toplantılarda Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcımız Yusuf Günay ile Baş Hukuk Müşavirimiz Petek Arslan da yer almıştır” ifadelerini kullandı.