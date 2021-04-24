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ABD Başkanı Biden 1915 olaylarına 'soykırım' dedi

ABD Başkanı Joe Biden 1915 Ermeni olayları için 'Soykırım' ifadesini kullandı.

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Joe Biden açıklamasında, "Suçlamak için değil, tekrarlanmasın diye bu ifadeyi kullanıyoruz" ifadelerini kullandı. 

ABD Başkanı Joe Biden, 46'ncı başkanlık seçimi sürecinde, 1915 olaylarına sözde 'soykırım' diyeceğini belirtmişti. ABD'deki 50 eyaletin 49'u 1915 olaylarını sözde 'soykırım' olarak tanırken, sadece Mississippi olayları tarihçilerin değerlendirmesi gerektiğini söylemişti. Joe Biden, Ermeni soykırımı ifadesini kullanan ilk ABD Başkanı oldu.

Erdoğan: Hakikatleri savunmaya devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz gün sözde "Ermeni soykırımı" yalanına ve siyasi hesaplarla bu iftiraya arka çıkanlara karşı hakikatleri savunmaya devam edeceklerini bildirmişti.

Dünya ve özellikle ABD basınında bugün yer alan haberlerde ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını resmen sözde "soykırım" olarak tanımaya hazırlandığı belirtilmişti.

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