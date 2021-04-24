TBMM Başkanı Şentop, "İddia edildiği gibi 1915 olaylarının soykırım olarak tanımlanabilmesi için hukukta öngörülen şartların hiçbiri mevcut değildir." dedi.

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BMM Başkanı Mustafa Şentop, Ermeni terör örgütü ASALA tarafından şehit edilen diplomatlar ve ailelerinin Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki kabirlerini ziyaret etti. Şentop, sözde soykırım iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şentop, "İddia edildiği gibi 1915 olaylarının soykırım olarak tanımlanabilmesi için hukukta öngörülen şartların hiçbiri mevcut değildir." dedi.

"ABD'nin 2021'de alacağı siyasi tutum, değişikliğin özde değil yalnızca yeni yönetimin tavrında olduğunu ortaya koyacak." diyen Şentop, "Ermeni tarafının tarihi gerçeklere aykırı olarak kabullendiği ve diğer ülkelere kabul ettirmeye çalıştığı söylem, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi çabalarına gölge düşürmektedir." açıklamasında bulundu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ermeni terör örgütü ASALA tarafından şehit edilen diplomatlar ve ailelerinin Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki kabirlerini ziyaret etti.

HDP'nin skandal açıklaması

Şentop, HDP'nin 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına ilişkin de, "Ne zaman hasımları Türkiye aleyhine bir tavır içine girse HDP onlarla hareket ediyor." dedi.

Biden'ın yapacağı öne sürülen açıklama

"ABD Başkanı Biden'ın yapacağı öne sürülen açıklamanın olduğu takdirde siyasi açıklama olarak kalacaktır" diyen Şentop, "Herhangi bir hukuki temeli yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Şentop, "Türkiye'de eğer tarihi konular bu şekilde siyasi kararlarla ortaya konacaksa, Türkiye'nin de Amerikan tarihine dair herhalde bir yasama döneminin bütününü kaplayacak kararlar alma zamanı vardır. Bu konuda en kirli tarihi olan ülkelerden birisi de ABD'dir." ifadelerini kullandı.