Konyaspor-Hatayspor maçında gülen yok
Süper Lig'in 37. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Atakaş Hatayspor golsüz berabere kaldı.Abone ol
Süper Lig'in 37. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi. MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı. Bu sonuçla Atakaş Hatayspor puanını 54'e İttifak Holding Konyaspor ise 42'ye çıkardı.
Hakem Atilla Karaoğlan, maç bittikten sonra da itirazlarını sürdüren İttifak Holding Konyasporlu Skubic'e 2. sarı karttan kırmızı kart gösterdi.