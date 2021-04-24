AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, soykırım yalanına destek çıkan HDP'nin açıklamasına tepki göstererek, "Emperyalizmin yalanlarının arkasına sığınarak, ASALA’nın ve ondan türeyen PKK/PYD’nin kanlı yüzünü gizleme çabanız boşunadır." dedi.

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AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Twitter hesabında yaptığı paylaşımla HDP'ye tepki gösterdi. Kurtulmuş şu ifadelere yer verdi;

"Ermeni çetelerinin gerçek yüzünü Müslüman Kürt halkı çok iyi bilmektedir. Emperyalizmin yalanlarının arkasına sığınarak, ASALA’nın ve ondan türeyen PKK/PYD’nin kanlı yüzünü gizleme çabanız boşunadır. Tarihi kendi politik amaçları uğruna zehirlemeye çalışan HDP’yi telin ediyorum."