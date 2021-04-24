BIST 1.345
DOLAR 8,37
EURO 10,14
ALTIN 478,27
HABER /  SPOR  /  BEŞİKTAŞ
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir

Beşiktaş'ta Kayserispor maçı öncesi Atiba şoku

Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson, Hes Kablo Kayserispor maçının kadrosundan çıkartıldı.

Abone ol

Sakat ve cezalı isimlerin çokluğunda kadro kurmakta zorlanan Sergen Yalçın'a bir kötü haberde Atiba'dan geldi. Cenk Tosun, Ajdin Hasic, Oğuzhan Özyakup, Vincent Aboubakar ve Cyle Larin'in ardından sakatlık yaşayan 6'ncı futbolcu Atiba oldu.

Son dakika gelişmesine göre; Beşiktaş'ta Kayserispor maçı öncesi Atiba şoku yaşanıyor. Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson, adale ağrıları sebebiyle Süper Lig'de bu akşam oynanacak Hes Kablo Kayserispor maçının kadrosundan çıkartıldı.

Toplamda 7 eksik
Siyah-beyazlı ekipte, Kayserispor maçında Welinton da kart cezası sebebiyle forma giyemeyecek. Beşiktaş, Kayserispor karşısına 7 futbolcusundan yoksun çıkacak.

Beşiktaş'tan açıklama
Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; ''Futbol Takımımızın yoğun maç trafiği nedeniyle sol kalf adale grubunda hissettiği hassasiyet son iki gün içinde yoğunlaşan futbolcumuz Atiba Hutchinson’ın dün gece Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol bacak soleus kasında ödeme rastlanmıştır.

''Maç kadrosundan çıkarılmasına karar verdik''
Sağlık ekibimiz tarafından yapılan değerlendirme neticesinde, Hes Kablo Kayserispor maçında oynaması halinde kas yaralanması yaşama riskinin yüksek bulunduğu Atiba Hutchinson’ın maç kadrosundan çıkarılmasına karar verilmiştir. Atiba Hutchinson’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından devam edilmektedir.''

ÖNCEKİ HABERLER
Putin imzayı attı! Rusya'dan ABD ve diğer yabancı ülkelere yönelik tedbirler
Profesör Mehmet Ceyhan'dan kritik bağışıklık uyarısı! 'Ben geçirdim' deyip güvenmeyin
İstanbul barajlarında son durum: Son bir yılın en yüksek seviyesi
HDP’liler ‘1 saatlik işe iki yevmiye’ vereceğiz diye çağırdıkları çocuğu dağa götürmüş
İçişleri Bakanlığı: PKK'dan kaçan 1 örgüt mensubu daha teslim oldu
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Ermeni soykırım yalanına destek çıkan HDP'ye sert tepki
Okul gezisinde alkol alan öğretmen öğrencileri striptiz kulübüne götürdü
Süper Lig'de 37'nci hafta hakemleri belli oldu
Galatasaray'a Mostafa Mohamed'den müjdeli haber
TESK Başkanı Palandöken: Okul servislerinde yaş sınırı kaldırılsın
Yorumlar