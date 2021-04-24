BIST 1.345
DOLAR 8,37
EURO 10,14
ALTIN 478,27
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir

İçişleri Bakanlığı: PKK'dan kaçan 1 örgüt mensubu daha teslim oldu

Demirören Haber Ajansı

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan 1 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Abone ol

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensubunun, 2014 yılında terör örgütüne katıldığı, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. İkna çalışmaları sonucu 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısının 57'ye yükseldiği bildirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Ermeni soykırım yalanına destek çıkan HDP'ye sert tepki
Okul gezisinde alkol alan öğretmen öğrencileri striptiz kulübüne götürdü
Galatasaray'a Mostafa Mohamed'den müjdeli haber
TESK Başkanı Palandöken: Okul servislerinde yaş sınırı kaldırılsın
Bomba kabine kulisleri 2 bakan değişecek Deniz Zeyrek 'aldığım 3 bilgiden 2'si doğru çıktı' dedi
Fenerbahçe'de Ali Koç başkan adayı olacak mı?
Avrupa şampiyonu Milli Güreşçiler, Ankara'ya geldi
Salgın ülkeyi bitirdi sağlık sistemi çökmek üzere! Trenlerle taşıyorlar
Fenerbahçe'nin Süper Lig'de yarın konuğu Kasımpaşa
Dışişleri Bakanlığı'ndan ASALA terörü açıklaması: Şehitlerimizi unutmayacağız
Yorumlar