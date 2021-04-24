Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, kabinede yaşanan değişimlerin henüz sona ermediğini yazdı. Kendisine ulaşan kulis bilgisini köşesinde paylaşan Zeyrek, "Milli Eğitim Bakanı ile Tarım ve Orman Bakanı da değişecek." dedi.

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Kabinede yaşanan mini revizyon sonrası yeni değişimlerin olup olmayacağı merak konusu oldu. Deniz Zeyrek, Sözcü'deki bugünkü yazısında kabine değişikliği hakkında edindiği son kulisleri paylaştı. Deniz Zeyrek'in köşe yazısının kabine değişikliği ile ilgili bölümü şöyle:

"Aldığım üç bilgiden ikisi doğru çıktı"

"16 Nisan 2021 Cuma günü Halk TV'de “Perdenin Önü/Arkası” programındaydık. O gün Ankara'dan İstanbul'a gitmeden önce çok fazla “kabine değişimi” kulisi işitmiştim.

Normalde bu tür kulis bilgilerini (her şey neticede Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın aklında ya da iki dudağı arasında olduğu için) köşemde yazmaktan ya da TV'de söylemekten çekinirim.

Ancak bir kaynağım “ Mehmet Muş'a ‘Ticaret Bakanı olacaksın, hazırlan' denildi” deyince konunun üzerine gitmek farz oldu. Bu bilgiyi teyit edince de yayında “Kabine değişikliği gündemde, Mehmet Muş'a Ticaret Bakanı olacağı tebliğ edilmiş” cümlesini kurdum.

Mehmet Muş dışında şu bilgiler vardı:

“Üç yeni bakan olacak biri milletvekili (Mehmet Muş) ikisi dışarıdan.”

"Aile ve Çalışma Bakanlığı ikiye bölünecek. Aile bakanı yine kadın olacak. Çalışma Bakanlığı'na yeni bir isim gelecek.”

“Milli Eğitim Bakanı ile Tarım ve Orman Bakanı da değişecek.”

Cumayı cumartesiye bağlayan gece değil ama salıyı çarşambaya bağlayan gece bir kabine değişimi yaşandı. Aldığım üç bilgiden ikisi doğru çıktı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan üç gün gecikmeli görevden alındı, yerine de Mehmet Muş getirildi. Pekcan'ın “dezenfektan skandalı” nedeniyle görevden alındığı yorumları yapıldı ama biraz önce aktardıklarımdan da anlayacağınız üzere, bu bilginin doğru olmadığını söyleyebilirim. Zira Pekcan'ın görevden alınacağı skandal ortaya çıkmadan önce belli olmuştu.

Yakın zamanda kabinede başka değişimler de bekleniyor.

Örneğin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yerine Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ya da YÖK Başkanı Yekta Saraç gelebilir. Ayrıca değişecek bakanlar listesinde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli hep ilk ikide yer alıyor. Eğer milletvekilleri arasından bir bakan atanırsa TBMM Tarım Komisyonu Başkanı ve Kars Milletvekili Prof. Yunus Kılıç, Tarım ve Orman Bakanı olabilir.

"Spor bakanı ile enerji bakanı da değişebilir"

Benim kulağıma gelen bilgi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Enerji Bakanlığı'nın da değişim potasında olduğu yönünde."