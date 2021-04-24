BIST 1.345
DOLAR 8,37
EURO 10,14
ALTIN 478,27
HABER /  POLİTİKA
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir

Bomba kabine kulisleri 2 bakan değişecek Deniz Zeyrek 'aldığım 3 bilgiden 2'si doğru çıktı' dedi

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, kabinede yaşanan değişimlerin henüz sona ermediğini yazdı. Kendisine ulaşan kulis bilgisini köşesinde paylaşan Zeyrek, "Milli Eğitim Bakanı ile Tarım ve Orman Bakanı da değişecek." dedi.

Abone ol

Kabinede yaşanan mini revizyon sonrası yeni değişimlerin olup olmayacağı merak konusu oldu. Deniz Zeyrek, Sözcü'deki bugünkü yazısında kabine değişikliği hakkında edindiği son kulisleri paylaştı. Deniz Zeyrek'in köşe yazısının kabine değişikliği ile ilgili bölümü şöyle:

"Aldığım üç bilgiden ikisi doğru çıktı"

"16 Nisan 2021 Cuma günü Halk TV'de “Perdenin Önü/Arkası” programındaydık. O gün Ankara'dan İstanbul'a gitmeden önce çok fazla “kabine değişimi” kulisi işitmiştim.

Normalde bu tür kulis bilgilerini (her şey neticede Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın aklında ya da iki dudağı arasında olduğu için) köşemde yazmaktan ya da TV'de söylemekten çekinirim.

Ancak bir kaynağım “ Mehmet Muş'a ‘Ticaret Bakanı olacaksın, hazırlan' denildi” deyince konunun üzerine gitmek farz oldu. Bu bilgiyi teyit edince de yayında “Kabine değişikliği gündemde, Mehmet Muş'a Ticaret Bakanı olacağı tebliğ edilmiş” cümlesini kurdum.

Mehmet Muş dışında şu bilgiler vardı:

“Üç yeni bakan olacak biri milletvekili (Mehmet Muş) ikisi dışarıdan.”

"Aile ve Çalışma Bakanlığı ikiye bölünecek. Aile bakanı yine kadın olacak. Çalışma Bakanlığı'na yeni bir isim gelecek.”

“Milli Eğitim Bakanı ile Tarım ve Orman Bakanı da değişecek.”

Cumayı cumartesiye bağlayan gece değil ama salıyı çarşambaya bağlayan gece bir kabine değişimi yaşandı. Aldığım üç bilgiden ikisi doğru çıktı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan üç gün gecikmeli görevden alındı, yerine de Mehmet Muş getirildi. Pekcan'ın “dezenfektan skandalı” nedeniyle görevden alındığı yorumları yapıldı ama biraz önce aktardıklarımdan da anlayacağınız üzere, bu bilginin doğru olmadığını söyleyebilirim. Zira Pekcan'ın görevden alınacağı skandal ortaya çıkmadan önce belli olmuştu.

Yakın zamanda kabinede başka değişimler de bekleniyor.

Örneğin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yerine Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ya da YÖK Başkanı Yekta Saraç gelebilir. Ayrıca değişecek bakanlar listesinde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli hep ilk ikide yer alıyor. Eğer milletvekilleri arasından bir bakan atanırsa TBMM Tarım Komisyonu Başkanı ve Kars Milletvekili Prof. Yunus Kılıç, Tarım ve Orman Bakanı olabilir.

"Spor bakanı ile enerji bakanı da değişebilir"

Benim kulağıma gelen bilgi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Enerji Bakanlığı'nın da değişim potasında olduğu yönünde."

İlgili Haberler
Erdoğan, Kabine'de ilk revizyonu yaptı! Bir bakanlık ikiye bölündü 3 yeni isim Kabineye girdi
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Yıllardır servetin üstünde yatmışlar! Evin parkelerinin altından tomar tomar binlerce dolar çıktı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'de Ali Koç başkan adayı olacak mı?
Avrupa şampiyonu Milli Güreşçiler, Ankara'ya geldi
Fenerbahçe'nin Süper Lig'de yarın konuğu Kasımpaşa
Dışişleri Bakanlığı'ndan ASALA terörü açıklaması: Şehitlerimizi unutmayacağız
Ryan Giggs iki kadına saldırdı görevden alındı
EPDK duyurdu: Akaryakıtta lisans yasağı kararı
Kumar oynayan şahıslardan pes dedirten savunma: Canımız sıkıldı, moralimiz bozuk
Karaman'da ıslah çalışmalarıyla 2 kat daha fazla et ağırlığına ulaşan bıldırcın türü geliştirildi
Fenerbahçe'de Vefa Küçük aday olacak
Kyrie Irving açıkladı: Müslüman oldum oruç tutuyorum
Yorumlar 4 yorum