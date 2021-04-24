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Dışişleri Bakanlığı'ndan ASALA terörü açıklaması: Şehitlerimizi unutmayacağız

Dışişleri Bakanlığı, 31 şehit diplomatın isimlerini paylaşarak , "Rahat uyusunlar, hiçbir yalana ve baskıya boyun eğmeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

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Ermeni terör örgütleri, geçmişte düzenlediği saldırılarla Türk diplomatları hedef aldı.

ASALA ve JCAG gibi Ermeni terör örgütlerince 1970'ler ve sonrasında düzenlenen saldırılarda, 31'i diplomat ve onların aile mensupları olmak üzere 58 Türk vatandaşı şehit oldu.

Kanlı saldırılarda 77 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

"Hiçbir yalana ve baskıya boyun eğmeyeceğiz'' 

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yalanlar sadece tarihi çarpıtmıyor, masum canları da alıyor. Ermeni terörünün şehit ettiği mesai arkadaşlarımızı unutmadık, asla unutmayacağız! Rahat uyusunlar, hiçbir yalana ve baskıya boyun eğmeyeceğiz." denildi.

Ermeni saldırılarında şehit düşen Türk diplomatlar

Paylaşımda, Ermeni terörü saldırılarında şehit düşen diplomatların isimlerine yer verildi:

"Mehmet Baydar, Bahadır Demir, Daniş Tunalıgil, İsmail Erez, Talip Yener, Oktar Cirit, Taha Carım, Necla Kuneralp, Beşir Balcıoğlu, Ahmet Benler, Yılmaz Çolpan, Galip Özmen, Neslihan Özmen, Şarık Arıyak, Engin Sever, Reşat Moralı, Tecelli Arı, M. Savaş Yergüz,

Cemal Özen, Kemal Arıkan, Orhan Gündüz, Erkut Akbay, Nadide Akbay, Alb. Attila Altıkat, Bora Süelkan, Galip Balkar, Dursun Aksoy, Cahide Mıhçıoğlu, Işık Yönder, Erdoğan Özen, Enver Ergun."

Ayrıntılar gelecek...

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