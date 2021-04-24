Kyrie Irving açıkladı: Müslüman oldum oruç tutuyorum

Eski NBA oyuncusu Stephen Jackson'dan sonra Kyrie Irving de artık Müslüman olduğunu ve Ramazan'da oruç tuttuğunu açıkladı.

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NBA takımlarından Brooklyn Nets forması giyen Süper yıldız Kyrie Irving, Müslüman olduğunu ve Ramazan'da oruç tuttuğunu açıkladı.

Boston Celtics galibiyeti sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan yıldız oyuncu, "Allah’ın hizmetime adanmak. Ve sonra bana rehberlik eden şeyle devam ediyorum. Topluluğumun bir parçası olmaktan ve doğru şeyleri yapmaktan mutluyum. Dolayısıyla, Müslüman toplum hakkında bir şey biliyorsanız, oruç tutmak kesinlikle bunun bir parçasıdır. Bunun bir parçası olduğum için gerçekten kutsanmış hissediyorum ve bu yüzden minnettarım.

Ramazan’da Müslüman kardeşlerime katılıyorum ve oruç tutuyorum. Bu yüzden oyun öncesi hazırlıklarımı değiştirmek zorunda kaldım." ifadelerini kullandı.