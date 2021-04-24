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Kısıtlamayı ihlal etti ceza yazan polise söyledikleri şaşırttı

Isparta’da sokağa çıkmasını kısıtlamasını ihlal eden bir kişi, cezai işlem uygulayan polise 'İçiniz rahat mı bu şekilde' diye sordu.

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İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kentin farklı noktalarında denetimler gerçekleştirdi. Bu kapsamda ekipler, 202 cadde üzerinde gece saat 23.30 sıralarında yapılan denetimde yürüyerek gelen Sinen E. isimli şahsı durdurdu.

Sinan E., polisin neden dışarıda olduğu sorusuna “Para çektim arkadaşa para bırakacağım. Arkadaşımın eşi hamile, acil paraya ihtiyacı varmış para götüreceğim” diyerek karşılık verdi. Bunun üzerine polis, Sinan E.’ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden işlem yapılacağını söyledi.

Gazetecilerin neden EFT yapmadığı şeklindeki sorusuna ise Sinan E., kartın kendine ait olmadığı için EFT yapamadığı cevabını verdi.

“Yazmayın ne olacak, çalışmıyorum”

Hakkında cezai işlem uygulanacağını duyan Sinan E., “Yazmayın ne olacak. Çalışmıyorum. Şimdi bana ceza yazacaksın. Ben 3 bin lira ceza yedikten sonra bu işin ne mantığı kaldı. Ağabeycim laftan anlamıyor musunuz? Bu kadar basit şeyi neden uzatıyorsunuz, onu anlamadım” dedi.

"İçiniz rahat mı bu şekilde"

Polisin cezai işleme itiraz edebileceğini söylemesi üzerine Sinan E., “İçiniz rahat mı bu şekilde? Ben kaçabilirdim” diyerek karşılık verdi. Sinan E.’ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 lira para cezası uygulandı.

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