BIST 1.345
DOLAR 8,37
EURO 10,14
ALTIN 478,27
HABER /  SPOR
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir

Everton, Arsenal'i yine dize getirdi 3 puanı kaptı

İngiltere Premier Lig'de Everton, deplasmanda Arsenal'i 1-0 mağlup etti.

Abone ol

İngiltere Premier Lig'de Arsenal ile Everton Emirates Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Kazanan, 1-0'lık skorla Everton oldu. Konuk ekibin sayısı, 76. dakikada Richarlison'un vuruşuyla geldi. Gol, topun yön değiştirerek kaleye gitmesi sonrası Leno (k.k) yazıldı.

Beş maçlık galibiyet hasretini bitiren Everton, 52 puana ulaştı ve 8. sırada yer aldı. Arsenal ise 46 puanla 9. sırada kendine yer buldu.

İki takım arasında Goodison Park'ta oynanan mücadeleyi yine Everton 2-1 kazanmıştı. 

ÖNCEKİ HABERLER
Bursa'da engelli kardeşini bıçaklayıp başında sigara içti
Emekli bayram ikramiyesinde 3 senaryo! Gözler yasaya çevrildi
Temsilcilik açtı! Twitter'ın Türkiye'de reklam yasağı kaldırıldı
Prof. Dr. Deniz Odabaş 'kaçınılmaz' deyip tarih verdi! Tam kapanma yolda
Hilal Kaplan FETÖ'ye şiir yazdı mı pelikancı iddiasına ne dedi dikkat çeken açıklamalar
ABD’de Johnson and Johnson aşısı yeniden kullanılacak
Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in whatsapp konuşmaları ortaya çıktı
MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'dan Thodex açıklaması namusum ve şerefim üzerine ant içerim
128 milyar dolar iddiasının kaynağı belli oldu Ahmet Hakan o ismi açıkladı
Kahraman milli güreşçiler yurda döndü yeni hedeflerini açıkladılar
Yorumlar