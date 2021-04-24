Everton, Arsenal'i yine dize getirdi 3 puanı kaptı
İngiltere Premier Lig'de Everton, deplasmanda Arsenal'i 1-0 mağlup etti.Abone ol
İngiltere Premier Lig'de Arsenal ile Everton Emirates Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Kazanan, 1-0'lık skorla Everton oldu. Konuk ekibin sayısı, 76. dakikada Richarlison'un vuruşuyla geldi. Gol, topun yön değiştirerek kaleye gitmesi sonrası Leno (k.k) yazıldı.
Beş maçlık galibiyet hasretini bitiren Everton, 52 puana ulaştı ve 8. sırada yer aldı. Arsenal ise 46 puanla 9. sırada kendine yer buldu.
İki takım arasında Goodison Park'ta oynanan mücadeleyi yine Everton 2-1 kazanmıştı.