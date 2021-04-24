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128 milyar dolar iddiasının kaynağı belli oldu Ahmet Hakan o ismi açıkladı

128 milyar dolar tartışmasının fitilini ateşleyen isim TMSF'ye milyarlarca dolar borcu olan firari işadamı Cem Uzan çıktı.

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Gazeteci Hulki Cevizoğlu, iki gün önce CNN Türk yayınında 128 milyar dolar tartışmasının kaynağını isim vermeden açıklamıştı. Yankı uyandıran açıklamalar sonrası bu ismi kim olduğu merak konusu oldu.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü yazısında Cevizoğlu'nun şifreli konuşmasını çözdü ve o ismin Cem Uzan olduğunu böyle duyurdu:

- Cevizoğlu’nun 128 milyar dolar konusunu ilk kez gündeme getiren isim olarak tanımladığı kişi...Cem Uzan’ın ta kendisidir.

- Cevizoğlu’nun Cem Uzan’dan sonra konuyu medyaya taşıyan isim olarak işaret ettiği kişi Sözcü yazarının oğlu olan Sözcü yazarıdır. (Burayı ben de şifreli geçtim).

- Peki Cevizoğlu’nun “bana bunları sağın, solun, kuzeyin, güneyin, herkesin sevdiği, ekonomiden anlayan bir kişi anlattı” dediği kişi kim? Galiba bu kişi İlhan Kesici’dir.

Bütün bunlardan çıkan sonuç ise şudur:

Ahmet Necdet Sezer'e bile FETÖ'cü demişti

Kaçak durumundan kurtulmak için AK Parti’ye yanaşmayı deneyen, bu uğurda Ahmet Necdet Sezer’e “En gizli FETÖ’cü” falan diye hakaret eden, ancak hükümetten yüz bulamayınca kendisini iyiden iyiye AK Parti karşıtlığına vuran CEM UZAN...

Bu 128 milyar dolar işinin ilk suflesini Sözcü yazarına vermiş.

Peki bu durum muhalefetin 128 milyar dolar üzerinden kampanya yapmasına halel getirir mi?

Getirmez tabii...

Niye getirsin?

Ama kamuoyunun da ilk suflör ile ilgili yapılan her türlü spekülasyonu bilmesinin bir sakıncası olmasa gerek."

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