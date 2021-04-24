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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştüğünü duyurdu.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmedeki hususların takibi
Konuya ilişkin bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD Başkanı Biden'le yapmış olduğu görüşmedeki hususların takibi amacıyla, bu akşam ABD Dışişleri Bakanı Blinken'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir" denildi.

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