BIST 1.345
DOLAR 8,37
EURO 10,14
ALTIN 478,27
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir

Kayseri'de bir garip kaza: Otoparka düşen otomobil dik durdu

İhlas Haber Ajansı

Kayseri'nin Talas ilçesinde meydana gelen kazada binanın otoparkına düşen otomobil dik şekilde durdu.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Sayer Caddesi üzerinde meydana gelen kazada 38 ADM 507 plakalı Volvo marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak binanın otoparkına düştü.

Otoparkta park halinde bulunan araçların arasına düşen otomobil dik şekilde dururken, kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, park halindeki iki araç zarar gördü. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Tevfik Göksu'dan İmamoğlu'na sert sözler
Demba Ba: Konuşulanların çoğu beklenen fesih nedeni değil
Kripto parayla ilgili düzenleme geliyor! Başkan tarih verdi
Fenerbahçe'nin nefesi CSKA Moskova'ya yetmedi
Ebru Yaşar ‘Gel De Sevme’ ile zirveye oturdu
MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan 128 milyar dolar açıklaması
Tunceli'de teröristlerin kullandığı 9 sığınak imha edildi
Kripto para platformu VeBitcoin faaliyetlerini durdurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden görüştü
Türkiye 23 Nisan 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu
Yorumlar