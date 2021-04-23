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Fenerbahçe'nin nefesi CSKA Moskova'ya yetmedi

Anadolu Ajansı

Fenerbahçe Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya 78-67 yenildi ve seride 2-0 geriye düştü. Üç galibiyete ulaşacak ekibin Dörtlü Final'e yükseleceği play-off çeyrek final serisinin üçüncü maçı 28 Nisan Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.

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Karşılıklı basketlerle başlayan maçta CSKA Moskova, Hackett'in 3 sayılık basketiyle 5. dakikada 13-9 üstünlük yakaladı. Guduric'in sayılarıyla oyundan kopmayan Fenebahçe Beko, Pierre'nin basketiyle 18. dakikada 18-18 beraberliği sağladı. Sarı-lacivertli takım ilk 10 dakikada 12 sayı üreten Guduric ile etkili oldu. Bu oyuncuyla son dakika içinde 23-21 üstünlük yakalayan Fenerbahçe Beko, Biberovic'in basketiyle ilk çeyreği 25-23 önde tamamladı.

Sert savunmalar karşısında maçın 2. periyodunun ilk 2 dakikasında iki takım da skor üretemedi. Topu iyi paylaşan sarı-lacivertli ekip, Biberovic'in smaç basketiyle 15. dakikada 33-30 üstünlük yakaladı. Rakibin sert savunması karşısında pota altını iyi kullanamayan ve top kayıpları yapan sarı-lacivertli takım karşısında CSKA Moskova, Hackett'in basketiyle 16. dakikada 38-37 öne geçti. Fenerbahçe Beko'nun alan savunmasını Clyburn'ün 3 sayılık basketleriyle yıkan ev sahibi ekip 19. dakikada farkı 9 sayıya çıkardı: 46-37. Fenerbahçe Beko soyunma odasına ise 50-42 geride gitti.

İkinci yarıya iyi başlayan CSKA Moskova, Eric'in basketiyle 24. dakikada farkı 10 sayıya çıkardı: 52-42. İyi savunma yapan ve 9-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe Beko, Guduric'in basketiyle 26. dakikada farkı bir sayıya (51-52) indirdi. İyi savunmasını sürdüren sarı-lacivertli takım, Kenan Sipahi ile üst üste 4 faul atışından yararlanamayınca üstünlük şansını değerlendiremedi. CSKA Moskova 3. periyodu da 60-55 önde geçti.

Savunma ribauntlarında zorlanan Fenerbahçe Beko rakibinin ikinci şanslarında sayıya engel olamadı. CSKA Moskova, Ukhov'un 3 sayılık basketiyle 36. dakikada 70-61 üstünlük yakaladı. Ali Muhammed, Edgaras Ulanovas, Jarell Eddie ve Jan Vesely'den yoksun Rusya deplasmanında mücadele veren Fenerbahçe Beko sahadan 78-67 mağlup ayrıldı.

CSKA Moskova: 78 - 67 :Fenerbahçe

Salon: Megasport Arena

Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Milan Nedovic (Slovenya), Uros Nikolic (Sırbistan)

CSKA Moskova: Hackett 14, Strelnieks 8, Shengelia 11, Kurbanov 10, Eric 5, Clyburn 9, Lundberg 9, Voigtmann 3, Antonov 3, Hilliard, Ukhov 6

Fenerbahçe Beko: De Colo 9, Melih Mahmutoğlu 2, Guduric 27, Barthel 9, O'Quinn, Brown 6, Biberovic 6, Pierre 8, Kenan Sipahi

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