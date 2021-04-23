Kripto para platformu VeBitcoin faaliyetlerini durdurdu

Thodex skandalı sonrası gözlerin çevrildiği kripto para borsasında yeni bir gelişme yaşandı. Kripto para işlem platformu VeBitcoin de faaliyetlerini durdurdu. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), işlemlerini durdurduğunu açıklayan kripto para platformu Vebitcoin hakkında inceleme başlatırken; banka hesaplarına bloke koydu.

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Kripto para borsası Thodex'in kapanmasının ardından başka bir kripto para borsasından kapanma haberi daha geldi. VeBitcoin şirketi, finansal olarak zor durumda olduğunu duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, "Son dönemde kripto para sektöründe yaşanan gelişmelerden dolayı işlemlerimizde beklenenden çok daha fazla bir yoğunluk meydana geldi. Bu durumun finansal alanda şirket olarak bizi çok zorlu bir sürece sürüklediğini üzülerek belirtmek isteriz. Tüm düzenlemeleri ve hak taleplerinizi gerçekleştirebilmek adına faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Size en yakın sürede bilgilendirme sağlayacağız" denildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), işlemlerini durdurduğunu açıklayan kripto para platformu Vebitcoin hakkında inceleme başlatırken; banka hesaplarına bloke koydu.