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Tunceli'de teröristlerin kullandığı 9 sığınak imha edildi

Demirören Haber Ajansı

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda teröristlerin kullandığı tespit edilen 9 sığınak imha edildi.

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TUNCELİ İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde 5 Şubat'ta 1062 personelin katılımıyla başlatılan 'Eren-7 Munzur Mercan' operasyonu sürüyor.

Operasyon kapsamında Ovacık ilçesi kırsalında güvenlik güçlerince yapılan aramada teröristlerin kullandığı 9 sığınak tespit edildi.

Sığınakta yapılan aramada 54 adet kaleşnikof mühimmatı, 8 pil bloğu ve çeşitli yaşam malzemeleri bulundu.

Güvenlik güçlerince ele geçirilen malzemeler operasyon bölgesinde imha edilirken; teröristlerin 9 sığınağı kullanılamaz hale getirildi.

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