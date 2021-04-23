Tunceli'de teröristlerin kullandığı 9 sığınak imha edildi
TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda teröristlerin kullandığı tespit edilen 9 sığınak imha edildi.Abone ol
TUNCELİ İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde 5 Şubat'ta 1062 personelin katılımıyla başlatılan 'Eren-7 Munzur Mercan' operasyonu sürüyor.
Operasyon kapsamında Ovacık ilçesi kırsalında güvenlik güçlerince yapılan aramada teröristlerin kullandığı 9 sığınak tespit edildi.
Sığınakta yapılan aramada 54 adet kaleşnikof mühimmatı, 8 pil bloğu ve çeşitli yaşam malzemeleri bulundu.
Güvenlik güçlerince ele geçirilen malzemeler operasyon bölgesinde imha edilirken; teröristlerin 9 sığınağı kullanılamaz hale getirildi.