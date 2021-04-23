Kripto parayla ilgili düzenleme geliyor! Başkan tarih verdi

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, kripto para konusunda düzenleme yapılacağını ve çalışmanın iki hafta içerisinde biteceğini söyledi.

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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, kripto paralar konusunda rahatsız eden bir para trafiği olduğunu söyledi. İki hafta içerisinde bu konuda bir düzenleme yapılacağını anlatan Kavcıoğlu, "Yasaklanacak mı" sorusuna da cevap verdi.

Şahap Kavcıoğlu, TRT Haber, CNN Türk, A Haber ortak canlı yayınında kripto para piyasasında yaşanan iflaslarla tartışmaları değerlendirdi.

İşte kripto paralar konusundaki o açıklama;

"Çok hassas bir konu. İki gündür yaşananlarla başka bir boyuta gidiyor. Bu sadece Türkiye'ye özgü bir şey değil dünyada da böyle. Alt yapısı yok, düzenlemesi yok, kontrol mekanizması yok. Dünyada da bir kaç ülke tamamen yasakladı. Sizin bunu sadece yasaklarla da sorunları halletme imkanınız yok. Zaten bizim böyle bir niyetimiz de yok.

Yapılan düzenleme ne anlama geliyor?

Bizim yaptığımız düzenleme bu platformlara aracılık eden, ödeme yapan ödeme kuruluşlarının alt yapıları çok sağlam olmadığı için bu tür ödemeleri banka aracılığıyla yapın dedik. Yani bu ödemeleri yasaklamadık. Sadece bankalar aracılığıyla yapabilirsiniz diğer ödeme kuruluşları aracılığıyla yapamazsınız dedik çünkü orada bazı sıkıntılar var. Onlar içinde belirli normlar belirliyoruz, kurallar kaideler koyuyoruz. Çünkü burada Maliye Bakanlığı tarafından takip edilemiyor, MASAK takip edemiyor, siz incelemeye gittiğinizde böyle bir şansınız yok.

Biz burada iki şey yaptık. Birincisi ödeme aracı olarak kullanılamaz. Yani kripto para aracılığıyla gidip elbise gibi herhangi bir şeyi almayı yasakladık. Yani para yerine kullanmayı yasakladık. İkincisi de ödeme kuruluşlarına aracılık yapan kuruluşlarla ilgili düzenleme yaptık. Biz üzerimize düşüne yaptık.

Kripto para konusunda düzenleme geliyor

Daha geniş bir düzenleme için şu an çalışıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordinasyonunda SPK ve BDDK ile.

Bu konuda yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Teknik bir konu. İki gündür olan bir olay. Bir kere tanımı yok. Bu bir varlık mı, mal mı bilançonun neresinde tutacaksınız, nerede saklayacaksınız? Takas merkezinde mi? Saklama işini nasıl yapacaksınız? Bunların hepsi çok muğlak. Dolayısıyla bunlarla ilgili düzenlemeler yapılırken böyle çıkmazlar var. Şu an bununla ilgili çalışmalar yapılıyor, iki hafta içerisinde zannediyorum bir noktaya gelecek.

Dünyada da bir uygulaması yok. Örnek alacağınız bir yer yok.

Müthiş bir para trafiği var dışarıya. Böyle bir rakam vererek yanlış bir şey yapmak istemiyorum ama şu an bizi çok rahatsız eden bir para trafiği var Türkiye'den dışarıya."