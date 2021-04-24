Milyonlarca dolarla yurtdışına kaçtığı iddia edilen kripto para borsası Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in whatsapp grubundan şirket çalışanlarıyla sabaha kadar yazışmaları ortaya çıktı. Faruk Fatih Özer mesajlarında “Korkmayın, panik yapmayın, her şey normale dönecek. Sizi mağdur etmeyeceğim” dedi.

Abone ol

Yaklaşık 400 bin kişiyi mağdur ederek milyonlarca dolarla Arnavutluk’a kaçtığı iddia edilen Kripto para borsası Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in kaçışının ardındaki sır perdesi aralanıyor. Faruk Fatih Özer kimseye haber vermeden salı günü İstanbul Havalimanı’ndan uçağa binerek Arnavutluk'a gitti. Thodex kullanıcıları sosyal medyadan dolandırıldıklarına dair mesajlar paylaşmaya başlamıştı. Ağabey Güven Özer ise son dakikaya kadar evinde bekledi.

“Bizi de vurup gitti”

Operasyon yapılmadan bir gün önce Hürriyet’e yaptığı açıklamada, kardeşi için “Bizi de vurup gitti” dedi. Bu kırılma noktası oldu. Haberler iyice yayılınca, aile üyelerinin tümü evlerini boşaltarak terk etti.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Arnavutluk'a kaçan kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 22 Nisan 2021 tarihinde akşam saatlerinde Emniyet Genel Müdürlüğüne kırmızı bülten talebinin iletilmesi üzerine Interpol nezdinde işlemlerin derhal başlatıldığını ve 23 Nisan 2021 tarihi saat 10.00 itibariyle kırmızı bülten çıkarıldığını bildirdi.

“En son geçtiğimiz salı günü gördüm''

Polis ekipleri Güven Özer ve ailesinin yaşadığı Kurtköy’deki adresleri bastı. Ancak adreslerde kimse bulunamadı. Hürriyet'in haberine göre Güven Özer’in, Kurtköy’deki Beyazavler Sitesi’nde bulunan evi 2 yıl önce kiraladığını anlatan site bekçisi Ali Nakay, “En son geçtiğimiz salı günü gördüm. Akşam saatinde siyah takım elbiseli bir kişi geldi. Bahçede bir süre konuştuktan sonra birlikte ayrıldılar. Ondan sonra görmedim. Eşi ve iki çocuğunu alıp buradan ayrılmış. Sabah erken saatte gelen polis ekipleri de evde kimseyi bulamadı” dedi.

''Pazar günü iftar için geldi, birlikte iftar yaptık''

Faruk Fatih Özer’in hakkında yakalama kararı olan babası Zülküf Özer, oğlunun dolandırıcılık yaptığına inanmadığını, tanıyan kimsenin de ihtimal vermediğini söyledi. Baba Özer şunları anlattı: "Olan biteni televizyonlardan öğrendim. Kendisiyle görüşemedim. Beni aramadı. Ben böyle bir şeye hiç ihtimal vermiyorum, tanıyanlar da vermiyor. Pazar günü iftar için geldi, birlikte iftar yaptık. Biraz durgundu. Ufak tefek sorunları olduğunu söyledi. ‘Dua edin’ dedi. ‘Bir tane ortak bulabilirim’ dedi. Oğlum bizimle yaşıyordu. Bize gideceğini falan söylemedi. Eşyasını da toplamadı. Pandemi süresinde evde yaşlılarımız olduğu için eve pek gelmezdi. Maslak’taki evde kalıyordu.”

Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’den ayrıldığı anların fotoğrafları ortaya çıktı.

Yatırımcıların parasıyla nasıl kaçtı?

Yaklaşık 2 milyar dolarla kaçtığı iddia edilen Faruk Fatih Özer’in, yatırımcıların paralarını nasıl aldığı ise henüz netleşmiş değil. Ancak oluşturulan sisteme bakıldığında uzmanlar konu ile ilgili bazı tahminlerde bulunuyor. Buna göre yatırımcıların aldığı kripto paralar aracı kuruluşun veri merkezinde saklanıyor. Thodex de kripto paralara yatırım yapmak isteyenler hizmet veren bir aracı kuruluş konumunda. Burada da yatırımcılar kripto para almak için Thodex’e fiziki para yatırıyor. Yatırılan paralar aracı kurumun banka hesabında toplanıyor. İşte bu nokta bazı tehlikeleri de beraberinde getiriyor.

Yatırımcıların paralarını kendi hesabına aktardı

Uzmanlara göre bu hesaplara yatırılan fiziki ya da kripto paralar şirket inisiyatifine bırakılmış oluyor. Özer’in de bu boşluktan faydalanarak yatırımcıların paralarını kendi hesabına aktardığı ve aldığı paralarla yurtdışına kaçmış olabileceği iddia ediliyor.

“Korkmayın, panik yapmayın''

Faruk Fatih Özer yurtdışına çıktıktan sonra ise whatsapp grubundan şirket çalışanlarıyla sabaha kadar yazışmayı sürdürdü. Özer mesajlarında “Korkmayın, panik yapmayın, her şey normale dönecek. Sizi mağdur etmeyeceğim” dedi. Mesajlar daha sonra kesildi.

Ağabeyi ağlamaya başladı

THODEX sistemi üzerinden binlerce lira para kaybeden mağdurlar ise gün boyunca şirketten yetkili birilerine ulaşmaya çalıştı. Mağdurlardan Caner Şen polis operasyonu yapıldığı sırada ağabey Güven Özer’i telefonla aradı. Caner Şen, “Güven’i görüntülü aradım. Telefonu açtı. Beni görünce ağlamaya başladı. ‘Her şey düzelecek merak etmeyin’ dedi. Sonra telefonu kapattı” dedi.