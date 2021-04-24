Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Szalai, gelecek taz hareketli günler geçirebilir. Attila Szalai için minimum 25 milyon euro bonservis bedeli belirleyen Fenerbahçe Yönetimi, Macar futbolcunun olası satışı için EURO 2020'yi bekleyecek.

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Ara transfer döneminde Limassol'dan Attila Szalai'yi kadrosuna katan Fenerbahçe, yaz transfer döneminde yüksek bir bonservis bedeli kazanabilir. A Spor'un haberine göre Attila Szalai için minimum 25 milyon euro bonservis bedeli belirleyen Fenerbahçe Yönetimi, Macar futbolcunun olası satışı için EURO 2020'yi bekleyecek.

4 kulüp yakın takipte

Newcastle United, West Ham United ve Aston Villa ile dirsek temasında olan Fenerbahçe'yle masaya oturmaya hazırlanan bir diğer kulüp de Sevilla oldu. Sevilla sportif direktörü Monchi, potansiyel adaylar arasına Atilla Szalai'yi de aldı ve Macar futbolcunun transferi için Sevilla yönetimine raporunu sundu.

Teklifler bekletilecek

Fenerbahçe, şu ana kadar Szalai için gelen tüm teklifleri bekletme kararı aldı. Macaristan Milli Takım formasını da giyen Attila Szalai'nin yaz transfer döneminde yüksek bonservis bedeliyle Avrupa'ya transfer olması bir hayli yüksel ihtimal.