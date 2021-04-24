Fatih Terim giderse kim gelecek? İşte konuşulan iki aday

Galatasaray yöneticisi Ural Aküzüm, ''Fatih Terim giderse kim gelecek? Çağdaş Atan mı? Okan Buruk mu? Kesinlikle Fatih Terim ile yollar ayrılmamalı, profesyonel bir ilişki ve tercihtir ama daha iyisi yok. Bu kararı da yönetim kurulu verir, başkası değil..." şeklinde konuştu.

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Galatasaray'ın son dönemde aldığı sonuçlar yönetimle Fatih Terim'in arasının iyice açılmasına neden oldu. Twitter üzerinden ultrAslan grubu Fatih Terim'i istifaya çağırdı. Gruba dahil olmayan taraftarlar ultrAslan'a tepki gösterdi.

Tecrübeli çalıştırıcıyı istifaya çağıran grubun lideri Selahattin Şirin, "Fatih Terim'in Galatasaray'a son gelişi, birebir şahsım ve ultrAslan tarafından gerçekleştirilmiştir" dedi. Bunun üzerine eski Galatasaray yöneticisi Ural Aküzüm, Clubhouse uygulamasında katıldığı bir konuşmada Şirin'e yanıt verdi.

"Kimse Twitter'da 'Biz getirdik' diye caka satmasın"

"Fatih Terim'i Galatasaray'a getiren, benim de içinde bulunduğum Dursun Özbek yönetimidir. Muhalefete rağmen riskler alarak Fatih Hoca'yı Galatasaray'a getirdik" diyen Aküzüm, "Kimse Twitter'da 'Biz getirdik' diye caka satmasın" diye konuştu.

"Kimse Galatasaray'ı yönetmeye kalkmasın"

Eski yönetici Ural Aküzüm, taraftar gruplarına gönderme yaparak kimsenin Galatasaray'a zarar verici şeyler yapmaması gerektiğini savunurken şu ifadeleri kullandı; "Galatasaray tarihinin 3'te 1'i Fatih Terim'dir. Galatasaray'da ultrAslan bir realite ama kimse Galatasaray'ı yönetmeye kalkmasın."

Fatih Terim giderse kim gelecek?

''Ben Fatih Terim’le yolların ayrılmasını istemem.'' diyen Ural Aküzüm, ''Fatih Terim giderse kim gelecek? Çağdaş Atan mı? Okan Buruk mu? Kesinlikle Fatih Terim ile yollar ayrılmamalı, profesyonel bir ilişki ve tercihtir ama daha iyisi yok. Bu kararı da yönetim kurulu verir, başkası değil..." şeklinde konuştu.