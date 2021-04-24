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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 1915 olayları değerlendirmesi! Kimseye fayda sağlamaz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Tarihsel tartışmaları siyaset adına duvar örmenin tuğlası yapmak kimseye fayda sağlamaz. Siyaset ve diplomasi, bugün ve gelecek için vizyoner köprüler kurmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

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Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, siyaset ve diplomasinin tarihsel tartışmaları kışkırtmaması gerektiğine işaret ederek "Siyaset ve diplomasinin görevi, tarihe ait tartışmaların bugünü ve geleceği rehin almasını engellemektir. Siyasetçiler, kendilerini tarihçilerin yerine koyarsa görevlerini yapmamış olurlar. Siyaset ve diplomasi, tarihi, bugün ve gelecek için bir vizyona dönüştürmelidir. Tersini yaparsa tarihin istismarı, geleceğin mengenesi olur." ifadelerini kullandı.

'Vizyoner köprüler kurmalıdır'

Siyaset ve diplomasinin köprü kurduğu sürece başarılı, duvar örmeye başladığı sürece başarısız olduğunu belirten Çelik, "Tarihsel tartışmaları siyaset adına duvar örmenin tuğlası yapmak kimseye fayda sağlamaz. Siyaset ve diplomasi, bugün ve gelecek için vizyoner köprüler kurmalıdır." değerlendirmesini yaptı.

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