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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’ın acı günü: Babası Rüstem Tatar’ı kaybetti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın babası Rüstem Tatar bugün sabaha karşı vefat etti.

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Kıbrıs Türk halkının ulusal mücadelesinin her aşamasında büyük görevler üstlenen ve önemli görevlerde bulunan Rüstem Tatar, bu sabah erken saatlerde hayatını kaybetti. Rüstem Tatar’ın cenazesi bugün Lefkoşa Kabristanlığı’nda Kovid-19 kuralları çerçevesinde birinci derece aile yakınlarının katılımıyla defnedilecek.

KKTC’nin 5. Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar, babası Rüstem Tatar’ın doğum günü olan bugün 23 Ekim’de Mecliste yemin etmişti.

RÜSTEM TATAR’IN HAYATI

Rüstem Tatar, 23 Ekim 1930 tarihinde Baf’ın Yakacık köyünde dünyaya geldi. Tatar, 1951 yılında İngiltere'de Nottingham Üniversitesi Maliye ve İktisat Bölümü’nden mezun olarak 1955 yılında Kıbrıs’a döndü. KKTC Defterdarlık Dairesi’nde 1. Sınıf Muhasip-Murakabe Bölüm Amiri olarak başladığı görevini 2005 yılına kadar bürokrat olarak çeşitli yönetim kademelerinde yer aldı.  

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