Yıllardır servetin üstünde yatmışlar! Evin parkelerinin altından tomar tomar binlerce dolar çıktı

Parkelerin altından 46 bin dolar (385 bin 309 TL) çıkan adam, kutular içinde saklanan tomar tomar dolarların bazılarının 1930'lara dayanan eski tarihli banklotlar olduğunu ifade etti ve şöyle konuştu: '' Sanırım hepimiz şoka girdik. Bunu biliyorduk ama miktarı hiçbir zaman bilmiyorduk. Bir sır gibiydi. Açıkcası sayarken, paraları çıkarırken yorulduk. Evimi satacağım için bu kayıp dolarların nerede olduğunu bilmek önemliydi.''