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Abdullah Avcı sol bek istedi Alioski için pazarlıklar başladı

Trabzonspor'da teknik ekibin talebi doğrultusunda transfer gündemine giren sol bek Ezgjan Alioski için görüşmeler tüm hızıyla devam ediyor.

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Süper Lig'de Galatasaray'ın ardından dördüncü sırada yer alan Trabzonspor, ilk 3'e girmek için kalan maçları kazanarak rakibinin puan kaybetmesini bekleyecek. Bordo-mavili takım, bir yandan da gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmanın planlarını yapıyor.

Görüşmeler devam ediyor
Sabah'ın haberine göre; Trabzonspor'da teknik ekibin talebi doğrultusunda transfer gündemine giren sol bek Ezgjan Alioski için görüşmeler tüm hızıyla devam ediyor. Leeds United ile sözleşmesi sezon sonu bitecek 29 yaşındaki futbolcu için yapılan temaslarda menajer sorunu ortaya çıktı.

1 milyon euro imza parası
Oyuncunun İsviçreli menajeri ilk etapta 1 milyon euro imza parası talep etti. Alioski için imza parasını yüksek bulan yönetim, kontrata farklı bonuslar eklenebileceğini belirtti. Rakamsal olarak bütçeyi aşmama noktasında kararlı olan bordo-mavili yönetimin, Alioski dışında yine Premier Lig'den bir sol bekle daha temas halinde olduğu da ifade edildi.

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