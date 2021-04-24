Başakşehir’den Marmaray’a ring seferleri başlıyor

2020 yılında yapım çalışmalarına başlanan Bahçeşehir-Halkalı Marmaray Ring Tren Hattı projesinde sona gelindi. Başkan Kartoğlu, “Marmaray’a ulaşımı kolay hale getirecek proje kapsamında Bahçeşehir’e bir de tren istasyonu yapıyoruz.” dedi.

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Başakşehir Belediyesi’nin Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ile yapılan görüşmeler sonucunda 2020 yılında yapım çalışmalarına başlanan Bahçeşehir - Halkalı Marmaray Ring Tren Hattı projesinde sona gelindi. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, şehir içi ulaşımda yeni bir dönemin başlayacağı Bahçeşehir-Halkalı Marmaray Ring Tren Hattı çalışma sahasında incelemelerde bulundu.



“Bahçeşehir’e yeni tren istasyonu yapıyoruz”

Proje sahasında incelemelerde bulunan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, proje ile ilçede ulaşımda yeni bir dönemin başlayacağını söyledi. Marmaray’a hızlı ulaşım ve entegrasyon imkanı sağlayacaklarını ifade eden Başkan Kartoğlu, “Başakşehirli komşularımıza müjdesini verdiğimiz ring tren hattı çalışmalarında sona gelindi. TCDD ile imzaladığımız protokol kapsamında Bahçeşehir’e bir de tren istasyonu yapıyoruz. Aynı zamanda bölgede yaklaşık 350 araç kapasiteli otopark alanı ve Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı’ndan alana ulaşımı sağlamak için köprü yapıyoruz” şeklinde konuştuk.



Mahalle mahalle raylı sistem

Bahçeşehir - Halkalı Marmaray Ring Tren Hattı’nda seferlerin yakın zamanda başlayacağını söyleyen Başkan Kartoğlu, “Başakşehir’imizin tüm mahalleleri raylı sisteme kavuşsun diye elimizden gelen bütün imkânları seferber ediyoruz. Ring seferlerinin başlamasının ardından Başakşehirli komşularımız Marmaray’a ulaşımında büyük kolaylık sağlanacak” ifadesini kullandı.