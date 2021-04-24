Son 2 haftada 4 puan kaybeden lider Beşiktaş, ligde kalma mücadelesi veren Kayserispor'u konuk edecek. Siyah-beyazlılarda forvet sıkıntısı yaşanıyor. Sergen Yalçın'ın kafasında forvet için sürpriz isimler var.

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Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında lider Beşiktaş, Süper Lig'in 37. haftasında bugün Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek. Ligde 22 galibiyet, 6'şar beraberlikle yenilgisi bulunan Beşiktaş, 72 puanla lider durumda bulunuyor. Hes Kablo Kayserispor ise 8 galibiyet, 11 beraberlik ve 15 yenilgi sonunda topladığı 35 puanla 18. sırada yer alıyor.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un sezonu kapatması, Aboubakar'ın da sakatlığının nüksetmesi, gözleri Cyle Larin'e çevirmişti. Sivas maçının son bölümünde adale ağrısı nedeniyle oyundan çıkan Larin, iki gün dinlendirilse de bu karşılaşmaya yetişemedi. Kulüpten yapılan açıklamada sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Kanadalı oyuncunun Kayseri müsabakasının kadrosuna da alınmadığı açıklandı.

Mensah'ı denedi

Sabah gazetesinin haberine göre; Cenk Tosun, Vincent Aboubakar sonrasında Cyle Larin'i de kaybeden teknik direktör Sergen Yalçın, forvet için alternatif planlar da belirledi. Larin'in yerine Mensah'ı deneyen 48 yaşındaki çalıştırıcı, bunun yanı sıra 4-6-0 sistemini de hazır tutuyor.

Gökhan Töre ve Ljajic de olabilir

Tecrübeli çalıştırıcı maç içinde skora göre de değişim yapabilmek adına takımını farklı planlarda hazırlıyor. Bu konuda ser verip sır vermeyen Yalçın'ın öncelikli hedefi Mensah'ı ileri uçta oynatmak. Gökhan Töre alternatifini de cebinde tutan başarılı çalıştırıcı, daha önce İtalya'da forvette ter döken Ljajic'e de forma verebilir.