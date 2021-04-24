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Manchester City, Kayky transferini resmen açıkladı

Anadolu Ajansı

İngiltere Premier Lig'in zirvesindeki Manchester City, Brezilyalı forvet oyuncusu Kayky'yi Fluminense'den transfer etti. İngiliz basını, transferin 10 milyon Euro karşılığında gerçekleştiğini ve sözleşme süresinin de 5 yıl olduğunu öne sürdü.

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Manchester City'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, iki kulübün Kayky'nin transferi konusunda anlaştığı, 17 yaşındaki futbolcunun yıl sonuna kadar Fluminense'de oynamaya devam edeceği belirtildi.

Kayky'nin bonservis bedeline ilişkin bilgi verilmedi ancak İngiliz basını, transferin 10 milyon avro karşılığında gerçekleştiğini, sözleşme süresinin de 5 yıl olduğunu öne sürdü.

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