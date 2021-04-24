Fenerbahçe Kulübü'nde başkanlık seçimi 29-30 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak. Çoğunluk sağlanamazsa seçim 5-6 Haziran’da gerçekleştirilecek.

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Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısı, koronavirüs tedbirleri kapsamında online olarak başladı. FB TV ve sosyal medya hesaplarından yayınlanan Nisan ayı olağan divan kurulu toplantısını Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük evinden yönetirken, Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri Ülker Stadı'ndaki 1907 Tribünü'nde sosyal mesafe kuralına uyarak takip etti.

Kulübün tüzüğü gereğince bu toplantıda yapılması gereken Yüksek Divan Kurulu Başkanlık seçimi ise konoravirüs salgını sebebiyle alınan idari kararlar doğrultusunda gelecek yıla ertelenmişti.

Fenerbahçe'de başkanlık seçim tarihi açıklandı

Fenerbahçe'de gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimlerinde tarihler belli oldu. Sarı-lacivertlilerde başkanlık seçimleri 29-30 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda seçim 5-6 haziran tarihinde gerçekleşecek. 28 bin 528 üye başkanlık seçiminde oy kullanabilecek. Seçimlerin pandemi dolayısıyla elektronik oy kullanmayla yapılabileceği ve bu durumla alakalı çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Ali Koç aday olacak mı?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, NTV'de yayınlanan 'O Anın Hikayesi' programının konuğu olmuştu. Seçimde aday olup olmama konusunda henüz karar vermediğini belirten Ali Koç, "2006'da yönetime girerken kimseye sormadık, emrivaki yaptık. 2018'de sormadık ama söyledik öncesinde. Bu sefer, evdekiler arıza çıkarmaya başladı. Ben olayım, olmayayım, Fenerbahçe'ye başkan adayı olacak isimler bir an evvel çıksın, Ne kadar çok aday, o kadar iyi" ifadesini kullanmıştı.