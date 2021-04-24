Süper Lig'de 37'nci hafta hakemleri belli oldu
Süper Lig'in 37. haftasında pazar günü oynanacak maçların hakemleri açıklandı.Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 37'nci haftasında pazar günü oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemleri açıkladı. TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
13:30 Helenex Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü (Ümit Öztürk)
16:00 Gaziantep FK - BB Erzurumspor (Halis Özkahya)
16:00 Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor (Özgür Yankaya)
20:30 Fenerbahçe - Kasımpaşa (Fırat Aydınus)