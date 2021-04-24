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Süper Lig'de 37'nci hafta hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 37. haftasında pazar günü oynanacak maçların hakemleri açıklandı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 37'nci haftasında pazar günü oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemleri açıkladı. TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

13:30 Helenex Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü (Ümit Öztürk)

16:00 Gaziantep FK - BB Erzurumspor (Halis Özkahya)

16:00 Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor (Özgür Yankaya)

20:30 Fenerbahçe - Kasımpaşa (Fırat Aydınus)

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