Galatasaray, üç testi negatif çıkan Mostafa Mohamed'in Antalyaspor maç kampına dahil edildiğini açıkladı.

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Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında bugün deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak. Antalya Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak ve beIN SPORTS'tan naklen yayımlanacak. Mete Kalkavan'ın yöneteceği karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi Zorbay Küçük oldu.

Mostafa Mohamed'in son durumu

Maça saatler kala Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı. Galatasaray, karantina süreci tamamlanan Mostafa Mohamed'in Antalya kampına katıldığını açıkladı. Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Bu sabah yapılan 3 testi de negatif çıkan Mostafa Mohamed, takımımızın Antalya kampına dâhil edilmiştir" denildi.