İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, HDP'nin 'Ermeni soykırımı utancıyla yüzleşin' başlıklı açıklamasına tepki göstererek, "Bizim uzun ve şanlı tarihimiz gurur kaynağımızdır. Sizin tarihiniz, bölücü terör örgütünün tarihidir" dedi.

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İletişim Başkanı Altun, Twitter'daki hesabından, HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun 1915 olaylarına ilişkin 'Ermeni soykırımı utancıyla yüzleşin' başlıklı açıklamasına tepki gösterdi.

Altun, "Bizim uzun ve şanlı tarihimiz gurur kaynağımızdır. Sizin kısa ve kara tarihiniz ise utanç vesikalarıyla doludur. Sizin tarihiniz, bölücü terör örgütünün tarihidir. Sizi aziz milletimize havale ediyoruz" dedi.

HDP'den Altun'a yanıt: Tarihinizle yüzleşeceğiniz günler uzakta değildir

Altun'un tepki gösterdiği paylaşıma HDP sosyal medya hesabından "Kendinizde olanı anlatmışsınız! Utanç vesikası size aittir. Yolsuzluklar, hukuksuzluklar, adaletsizlikler, savaş, ölüm... Tarihinizle yüzleşeceğiniz günler uzakta değildir!" sözleriyle yanıt verdi.

HDP'nin tepki çeken açıklaması

"Türkiye Ermeni Soykırımı ile 106 yıldır yüzleşmedi. Yüzleşilmeyen suç tekrarladı, yüzleşilmeyen suç, bugünlere taşındı. Büyük suç cezasız kaldı, ayrımcılık ve nefret suçları sıradanlaştı." denilen HDP'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Ermeni Soykırımı bu topraklarda yaşandı ve adaleti bu topraklarda sağlanmalıdır. Ermeni soykırımı, yüzyılın başında devlet içindeki karanlık odakların ve katliamcı çizginin halklara reva gördüğü bir siyasetin sembolü haline gelmiştir. Rum, Süryani, Keldani, Kürt, Alevi ve Êzidî halklarına reva görülen ve bugün de sürdürülen katliamcı siyasetin şifrelerini ve soykırım mekanizmasının mahiyetini göstermesi açısından oldukça önemlidir.

Bu katliam ve kıyım mekanizmasıyla yüzleşmek, Türkiye’nin aydınlık geleceğinin, bir arada ortak yaşamın olmazsa olmazıdır.

106’ncı yıldönümünde bu toprakların kadim halkı olan Ermenilere karşı gerçekleştirilen soykırımı, yaşanmış olan büyük felaketi ve insanlık trajedisini yüreğimizde hissediyor, katledilenleri saygı ve rahmetle anıyoruz."