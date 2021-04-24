BIST 1.345
DOLAR 8,37
EURO 10,14
ALTIN 478,27
HABER /  GÜNCEL
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir

İstanbul barajlarında son durum: Son bir yılın en yüksek seviyesi

İstanbul'un barajlarında bugün itibariyle doluluk yüzde 81.11 olarak ölçüldü. İSKİ verilerine göre bugünkü doluluk oranı son bir yılın en yüksek doluluk oranı olarak kayıtlara geçsede artan hava sıcaklıklarıyla birlikte artış hızı düşmeye başladı. Barajlar bu hafta sadece yüzde 0.42 arttı.

Abone ol

İstanbul'da yüzde 20'nin altına kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranları, peş peşe gelen yağışlı hava ile artışa geçti. Doluluk oranlarındaki artış eskiye oranla yavaş devam etse de İstanbul'un barajlarındaki son 7 günde sadece yüzde 0.42  artış yaşandı. Doluluk oranı yüzde 80.72'den yüzde 81.11'e yükseldi.

İSKİ verilerine göre bugünkü doluluk oranı son bir yılın en yüksek doluluk oranı olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl mayıs ayı sonunda doluluk oranı yüzde 68.56 olarak ölçülmüştü.

Ağustos ayında 37.52'ye inen doluluk oranı, Aralık ayında 20.29 olarak ölçülmüştü. Daha sonra hızla yükselişe geçen doluluk oranları Ocak ayında yüzde 40.39'a,  Şubat ayında 56.2'ye, Mart ayında ise yüzde 72.83'e çıktı.

İstanbul'un en fazla doluluğa ulaşan barajı ise Darlık Barajı oldu. Darlık barajında doluluk oranı 97.36 olarak kayıtlara geçti. İstanbul'un en az doluluk oranına sahip barajı ise yüzde 43.38 ile Sazlıdere Barajı oldu.

İstanbul'un Barajlarındaki bugünkü doluluk oranları:

Alibeyköy  Barajı: Yüzde 66.26

Büyükçekmece Barajı:  Yüzde 77.35

Darlık Barajı: Yüzde   97..36

Elmalı Barajı:  Yüzde 95.31

Istranacalar:  Yüzde  53.56

Kazandere Barajı:  Yüzde  77.67

Ömerli Barajı: Yüzde 95.87

Papuçdere Barajı: Yüzde   76.87

Sazlıdere Barajı: Yüzde  43.98

Terkos Barajı: Yüzde  78.24

ÖNCEKİ HABERLER
HDP’liler ‘1 saatlik işe iki yevmiye’ vereceğiz diye çağırdıkları çocuğu dağa götürmüş
Başsavcılıktan Thodex açıklaması: Tüm işlemler titizlikle sürdürülüyor
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Ermeni soykırım yalanına destek çıkan HDP'ye sert tepki
Okul gezisinde alkol alan öğretmen öğrencileri striptiz kulübüne götürdü
Galatasaray'a Mostafa Mohamed'den müjdeli haber
TESK Başkanı Palandöken: Okul servislerinde yaş sınırı kaldırılsın
Fenerbahçe, Kadıköy’de Kasımpaşa’ya 4166 gündür kaybetmiyor
Bomba kabine kulisleri 2 bakan değişecek Deniz Zeyrek 'aldığım 3 bilgiden 2'si doğru çıktı' dedi
Fenerbahçe'de Ali Koç başkan adayı olacak mı? Aziz Yıldırım detayı bomba
Avrupa şampiyonu Milli Güreşçiler, Ankara'ya geldi
Yorumlar