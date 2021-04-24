Kuzey Irak'ta PKK'ya yönelik hava destekli kara harekatı başlatıldı. Metina, Zap, Avaşin, Basyan ve Kandil'e operasyon düzenlendiği bildirildi.

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Kuzey Irak'ta PKK'ya yönelik hava destekli kara harekatı başlatıldı.

TSK'ya bağlı birlikler, Metina bölgesinde bulunan stratejik Zinnar dağına hava hücum harekatı ile konuşlandı. Metina, Zap, Avaşin, Basyan ve Kandil'e operasyon düzenlendiği bildirildi.

Atak helikopterleri tarafından Metina kampının bulunduğu dağlık alanlardaki terörist hedefler ateş altında. Buradaki teröristlerle sıcak temas sağlandı.

Çok sayıda komando timi bölgede

Harekta F-16'ların yanı sıra sınırdaki topçu birlikleri, ileri üs bölgelerindeki ateş destek unsurları ve helikopterler katılıyor.

Hulusi Akar ve ekibi yakın takipte

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanlarıyla birlikte operasyonu Harekat Merkezi’nden takip edip, harekatla ilgili bölgedeki birlik komutanlarından bilgi alıp talimatlar veriyor. Akar ve Komutanlar İHA’ların operasyondan aktardığı anlık görüntüleri harekat merkezinden izliyor.