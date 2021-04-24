BIST 1.345
DOLAR 8,37
EURO 10,14
ALTIN 478,27
HABER /  GÜNCEL
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir

Kuzey Irak'ta geniş çaplı operasyon! Havadan karadan vuruyoruz

Kuzey Irak'ta PKK'ya yönelik hava destekli kara harekatı başlatıldı. Metina, Zap, Avaşin, Basyan ve Kandil'e operasyon düzenlendiği bildirildi.

Abone ol

Kuzey Irak'ta PKK'ya yönelik hava destekli kara harekatı başlatıldı.
TSK'ya bağlı birlikler, Metina bölgesinde bulunan stratejik Zinnar dağına hava hücum harekatı ile konuşlandı. Metina, Zap, Avaşin, Basyan ve Kandil'e operasyon düzenlendiği bildirildi.

Atak helikopterleri tarafından Metina kampının bulunduğu dağlık alanlardaki terörist hedefler ateş altında. Buradaki teröristlerle sıcak temas sağlandı. 

Çok sayıda komando timi bölgede
Harekta F-16'ların yanı sıra sınırdaki topçu birlikleri, ileri üs bölgelerindeki ateş destek unsurları ve helikopterler katılıyor.

Hulusi Akar ve ekibi yakın takipte
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanlarıyla birlikte operasyonu Harekat Merkezi’nden takip edip, harekatla ilgili bölgedeki birlik komutanlarından bilgi alıp talimatlar veriyor. Akar ve Komutanlar İHA’ların operasyondan aktardığı anlık görüntüleri harekat merkezinden izliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul barajlarında son durum: Son bir yılın en yüksek seviyesi
HDP’liler ‘1 saatlik işe iki yevmiye’ vereceğiz diye çağırdıkları çocuğu dağa götürmüş
İçişleri Bakanlığı: PKK'dan kaçan 1 örgüt mensubu daha teslim oldu
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Ermeni soykırım yalanına destek çıkan HDP'ye sert tepki
Süper Lig'de 37'nci hafta hakemleri belli oldu
Galatasaray'a Mostafa Mohamed'den müjdeli haber
TESK Başkanı Palandöken: Okul servislerinde yaş sınırı kaldırılsın
Fenerbahçe, Kadıköy’de Kasımpaşa’ya 4166 gündür kaybetmiyor
Bomba kabine kulisleri 2 bakan değişecek Deniz Zeyrek 'aldığım 3 bilgiden 2'si doğru çıktı' dedi
Fenerbahçe'de Ali Koç başkan adayı olacak mı? Aziz Yıldırım detayı bomba
Yorumlar 4 yorum