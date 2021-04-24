AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, HDP'nin 'Ermeni soykırımı utancıyla yüzleşin' başlıklı açıklamasına tepki göstererek, "PKK adlı katliam şebekesinin insanlarımıza dönük katliamlarıyla yüzleşin" dedi.

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AK Parti'li Çelik, Twitter'daki hesabından, HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun 1915 olaylarına ilişkin 'Ermeni soykırımı utancıyla yüzleşin' başlıklı açıklamasına tepki gösterdi.

Ömer Çelik, mesajında, şu ifadeleri kullandı; "PKK adlı katliam şebekesinin insanlarımıza dönük katliamlarıyla yüzleşin. PKK'nın yakın coğrafyamızdaki her dinden ve etnik gruptan insanlara dönük katliamlarıyla yüzleşin. Bu söyledikleriniz doğru değil. Durduğunuz yer doğru değil. Çünkü bağlı olduğunuz yer insani değil.

''Yıkıcı siyaset yine sizden çıktı''

Tarihi çarpıtarak sadece kendi tarifinizi ifade etmiş olursunuz. Bu kadar hassas bir konuda bu kadar yıkıcı siyaset yine sizden çıktı. Yaptıklarınız herkese ve herşeye haksızlık ve saygısızlıktır. Nerede bir yıkıcı siyaset varsa ilk destekçisi siz oluyorsunuz. Söylediğiniz şey bir tarih tezi değil, bir siyasi analiz değil, bir siyasi iddia bile değil. Söylediğiniz şey sadece ASALA ve PKK arasındaki ilişkinin sözcülüğünden ibarettir. Asıl utanılması gereken budur.