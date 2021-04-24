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Trabzonspor, Abdülkadir Parmak’ın kalemini kırdı kadro dışı bırakıldı

Trabzonspor, Abdülkadir Parmak’ı Galatasaray maçındaki disiplinsiz davranışlarından dolayı süresiz kadro dışı bıraktığını ve 125 bin tl para cezası verdiğini açıkladı.

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Trabzonspor'un son oynadığı Galatasaray maçında disiplinsiz davranışlar sergileyen Abdulkadir Parmak, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda kadro dışı bırakıldı.

Son yapılan antrenmana da alınmayan Abdulkadir Parmak'ın bundan sonraki süreçte de takımdan ayrı olarak çalışmalarına devam etmesi bekleniyor.

Trabzonspor SK: "Abdülkadir Parmak’ın Galatasaray maçındaki disiplinsiz davranışlarından dolayı teknik heyetin rapor ve talebi doğrultusunda Kulüp İç Disiplin Talimatı gereğince süresiz kadro dışı bırakılmasına ve 125.000.- TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir"

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