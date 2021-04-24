BIST 1.345
DOLAR 8,37
EURO 10,14
ALTIN 478,27
HABER /  SPOR
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir

Trabzonspor, Fatih Karagümrük maç sonucu: 2-0

Trabzonspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendi; ligde 5 maç sonra galip geldi.

Abone ol

Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Trabzon'daki mücadelede gülen taraf 2-'0lık skorla ev sahibi oldu.

Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri 15'te (penaltı) ve 66'da Jorge Djaniny kaydetti. Bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçında 2 kez ağları havalandıran Djaniny, ligdeki gol sayısını 8'e yükseltti.

Ligde 5 maçlık beraberlik serisinin ardından galip gelen teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, puanını 63'e çıkardı.

Ligde 5 maç sonra mağlup olan Fatih Karagümrük ise 50 puanda kaldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş- Kayserispor Süper Lig maçı (Muhtemel 11'ler)
Ender Arslan gözyaşlarıyla kariyerini noktaladı
ABD, Afganistan'daki askeri teçhizatlarını taşımaya başladı
Dünya çapında günlük Covid-19 vaka sayısı rekoru kırıldı
Konyaspor-Hatayspor maçında gülen yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Irak harekatının adını açıkladı
MİT ve TSK ortak operasyonuyla PKK elebaşlarından Sinan Mirhan öldürüldü
İsrail'de 10 ay sonra ilk kez son 24 saat içinde Covid-19 nedeniyle ölen olmadı
Rakamlar dudak uçuklattı! Thodex mağdurları arasında çok sayıda iş adamı da var
Numan Kurtulmuş'tan HDP'ye tepki PKK'nın kanlı yüzünü gizleme çabanız boşunadır
Yorumlar