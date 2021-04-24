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Türkiye 24 Nisan 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Sağlık Bakanlığı, 24 Nisan Covid-19 vaka tablosunu duyurdu. Son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 339 kişi hayatını kaybederken ağır hasta sayısı 2 bin 905 olarak açıklandı.

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Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 339 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 38 bin 11’e yükseldi. Toplamda 45 milyon 623 bin 978 test yapıldı.

Bugün yapılan 281 bin 183 testten, 40 bin 596 yeni vaka sayısı, 2 bin 905 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 4 milyon 591 bin 416, bugün iyileşen 52 bin 297 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 4 milyon 22 bin 408 yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,9, ağır hasta sayısının ise 3 bin 511 olduğu açıklandı.

Güncel Covid-19 tablosu:

Önceki gün yayınlanan veriler:

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