ABD Başkanı Joe Biden 1915 olaylarına 'Ermeni soykırımı' dedi! Siyasilerden sert tepki

ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarına 'Ermeni soykırımı' dedi. Biden'ın bu kararına ilk tepki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Bakan Çavuşoğlu, 'Sözcükler tarihi değiştiremez. Tek dayanağı popülizm olan bu açıklamayı tümüyle reddediyoruz' ifadelerini kullandı. Öte yandan çok sayıda isim, ABD Başkanının 1915 olayları kararına kınama mesajı yayımladı.

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ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıdı. Biden yaptığı açıklamada, 'Soykırım' ifadesiyle ilgili 'Suçlamak için değil, tekrarlanmasın diye bu ifadeyi kullanıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Biden'ın 1915 olaylarını 'Soykırım' olarak kabulünden kısa süre sonra açıklama yaptı. Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sözcükler tarihi değiştiremez. Tek dayanağı popülizm olan bu açıklamayı tümüyle reddediyoruz." cümlelerine yer verdi.

Çok sayıda siyasi isim Biden'ın 'Ermeni soykırımı' ifadesine karşı kınama mesajı yayımladı. İşte Biden'ın kararına gelen tepkiler...

Bakan Muş'tan sert tepki

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "ABD Başkanı’nın 1915 olaylarına ilişkin 'soykırım' ifadesini kullanmasını kınıyoruz. Soykırım iddiası, aziz milletimize atılmış büyük bir iftiradır. ABD Başkanı’nın, tarihi gerçeklerle bağdaşmayan bu açıklamaları Türkiye-ABD ilişkilerine zarar vermeye yönelik bir girişimdir” ifadelerine yer verdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Tarihsel gerçekler, politik beklentiler uğruna yalanlarla değiştirilemez."

Bakan Vedat Bilgin: Türk milletinin tarihi hiç kimsenin leke konduramayacağı kadar temiz bir tarihtir. Tarihi sömürgecilikten, katliamcılıktan, ırkçılıktan ve ayrımcılıktan ibaret olanların kendi yüz karası tarihlerini, iyilik ve hoşgörü medeniyeti kurmuş milletimize yansıtma çabası beyhudedir."

Ömer Çelik: Kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Çelik: ABD Başkanı Biden’ın, 1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşanan olaylar hakkında tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksun ve asılsız iddiaları esas alan açıklamasını hiçbir suretle kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz."