BIST 1.345
DOLAR 8,37
EURO 10,14
ALTIN 478,27
HABER /  SPOR
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir

Beşiktaş- Kayserispor Süper Lig maç sonucu: 3-1

Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Kayserispor'u konuk eden Beşiktaş, rakibini 3-1 yenerek 3 puana ulaşmayı başardı.

Abone ol

4. dakikada Gökhan Töre'nin pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Ljajic'e Kvrzic'in yaptığı müdahalenin ardından maçın hakemi Cüneyt Çakır, penaltı noktasını gösterdi. Penaltı için topun başına geçen Ghezzal, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

6. dakikada Hes Kablo Kayserispor'un beraberlik golü geldi. Alibec'in soldan ortaladığı topa ceza sahasında Pedro Henrique gelişine düzgün vurdu. Meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1

13. dakikada Beşiktaş bir kez daha öne geçti. Ceza sahası önünde topla buluşan Ljajic, soldan bindirme yapan N'Koudou'ya pasını verdi. N'Koudou dar açıda olmasına rağmen sert bir şutla topu filelere yolladı: 2-1

19. dakikada sağdan kullanılan köşe atışında De Souza'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

36. dakikada seri paslarla Kayserispor ceza alanına sokulan Beşiktaş'ta Ghezzal'ın vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Doğan Alemdar'da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

65. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Ghezzal'ın ceza yayının gerisinden ortasında N'Koudou'nun arka direkte bekletmeden ayak içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 3-1

Beşiktaş, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Rıza Kayaalp, 10'uncu kez Avrupa Şampiyonu oldu
Vatan Partisi genel başkanı Doğu Perinçek, Hadi Özışık'ın konuğu 
Ermenistan, Biden'ın skandal "soykırım" kararını memnuniyetle karşıladı
Hatay'da freni boşalan vinç faciaya sebep oldu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'le görüştü: Ortak adım atılacak
Bahçeli: Şerefli geçmişimizde soykırım ifadesi yoktur
ABD Başkanı Joe Biden 1915 olaylarına 'Ermeni soykırımı' dedi! Siyasilerden sert tepki
Türkiye 24 Nisan 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Abdurrahim Albayrak'tan Dursun Özbek itirafı
ABD Başkanı Biden 1915 olaylarına 'soykırım' dedi
Yorumlar 3 yorum