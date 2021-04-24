VATAN Partisi lideri Doğu Perinçek, İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık'ın Youtube kanalındaki "Perde Arkası" programında gündeme ilişkin soruları cevaplandırdı. Amirallerin bildirisi ve CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkındaki sözleri dikkat çeken Perinçek, kendisi hakkında bazı iddialarda bulunan Ahmet Davutoğlu'na da meydan okudu.

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Vatan Partisi lideri Perinçek, canlı yayında Hadi Özışık ve Gürkan Hacır'ın yönelttiği soruları cevaplarken zaman zaman çok tartışılacak iddialarda bulundu.



Programda 'amirallerin bildirisi yayınlandıktan sonra gözler size çevrildi sizce neyi hedefliyolardı' diye sorulması üzerine konuşan Doğu Perinçek şunları söyledi;

'Erdoğan düşmanlığına kilitlendikleri için...'

Ben o 104 amiralden emekli başıbozuklar diyorum ben onlara, altı yedi tanesi dışında bunu fikir özgürlüğü anlayışıyla Erdoğan düşmanlığına kilitlendikleri için fikir özgürlüğü kapsamında imzaladıkları kanısındayım. Ama bu işin merkezinde odağında onların önüne bu olayı götüren bir grup olduğundan da eminim. Neden Türkiye'ye karşı işaret fişeği yakıldığı bir dönemde Tayyip Erdoğan'ı baş düşman alan böyle bir bildiri yayınlıyorlar.

'Montrö diye bir tartışma yok, bu yalan'

Türkiye'de Montrö diye bir tartışma veya TBMM başkanının buna bir karşıtlığı gibi bir durum yok. Bu bir yalan. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına bir gazeteci soruyor; 'Montrö gibi bir sözleşmeden Cumhurbaşkanlığı kararıyla Türkiye çıkabilir mi' diyor. TBMM Başkanı Şentop kendi prensibi böyle olduğu için ona katılmıyorum, ‘Evet çıkabilir’ diyor. Ama Montrö’den çıkma gibi bir durumun Türkiye'nin gündeminde olmadığını ve buna karşı olduğunu söylüyor.

'Böyle sarıkla bir yere giden amiral olur mu?'

Sarıklı Amiral konusunda da AK Parti'nin hatalı olduğunu savunan Doğu Perinçek sürecin çok daha hızlı işlemesi gerektiğini savundu. 'Böyle sarıkla marıkla bir yere giden bir Amiral olur mu' diyerek yaşanan olayı eleştiren Perinçek, 'Evinde ibadetini yapar hepsine hürmetimiz var ama kalkıp da böyle Türkiye'ye meydan okur gibi hareket edilmesi yanlış' dedi.

'Ak Parti çok daha Atatürkçü'

Vatana ihanetin özgürlük diyerek açıklanamayacağını ifade eden Perinçek, bildiri v.b olayları da bu bağlamda değerlendirdiğinin altını çizdi. Doğu Perinçek, ayrıca AK Parti'nin birçok konuda CHP'den daha Atatürkçü olduğunu kaydetti ve şöyle konuştu; ''CHP, FETÖ ve PKK’ya özgürlük savunduğu için Atatürkçülük tartışması yapacaksak eğer Tayyip Erdoğan yönetimi ve Ak Parti çok daha Atatürkçü mevzide. Onlar şeye girerken Fırat Kalkanı ile CHP dedi ki Ortadoğu bataklığına giriyorsunuz.''

Programda Kemal Kılıçdaroğlu’nun darbecilere ilişkin sözleri de tartışmaya açılırken Doğu Perinçek’ten CHP lideri ile ilgili bomba açıklamalar geldi

Kılıçdaroğlu bir Amerikan operasyonu ile başa geçti

Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin başına bir Amerikan operasyonu ile geçtiğini savunan Perinçek, iddiasını da Onur Öymen’e dayandırdı. Amerika’nın o dönemki raporlarında Deniz Baykal’ın engel olarak görüldüğünü hatırlatan Doğu Perinçek, daha sonrasında bir operasyonla Kılıçdaroğlu’nun partinin başına geçirildiğini ifade etti.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ahmet Davutoğlu'nun kendisi hakkındaki iddialarına da cevap verdi.

"Davutoğlu, Doğu Perinçek sayesinde 28 Şubat devam ediyor dedi. Bir de sizinle Erdoğan arasında kankalık ilişkisinden bahsediyor." ifadesini kullanıyor hatırlatması üzerine Doğu Perinçek şunları söyledi:

Davutoğlu fesat sokmaya çalışıyor

"Davutoğlu, fesat sokmaya çalışıyor. Bugün ABD, iki fesat sokmaya çalışıyor. Biri milli olan güçler arasına biri de Rusya ile fesat çıkarmaya çalışıyor. Bu sizinle yapılan röportaj da bu fesadın bir göstergesi."

Davutoğlu'nun Erdoğan ve Perinçek arasındaki ticari ortaklık iddialarına ilişkin ise "Benim gayrımenkulüm yok, ticari bir varlığım yok." dedi. "Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi sizin mi" sorusuna ise "Hayır ikisi de bana ait değil." cevabını verdi.

Davutoğlu "Amerika'nın adamı"

Ardından Doğu Perinçek, Davutoğlu'nun "Amerika'nın adamı" şeklinde tanımlandığı haberi gösterdi ve "Davutoğlu'nun bana ve sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a böyle saldırması bizim iftiharımızdır" dedi.

Meydan okudu

Perinçek, daha sonraysa Davutoğlu'na çağrıda bulundu ve "Medeni ölçüde gelsin burada tartışalım. Meral Akşener'i de Kılıçdaroğlu'nu da alsın. Biden ekibini de alsın çıksın karşıma. Kendi dostlarını, müttefiklerini getirsin konuşalım." dedi.

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