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Denizlispor-Sivasspor mücadelesinde kazanan çıkmadı

Yukatel Denizlispor ile Demir Grup Sivasspor Süper Lig'in 37'nci hafta mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

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Süper Lig'in 37. haftasında Yukatel Denizlispor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Denizli'deki maç 1-1 sona erdi. Yukatel Denizlispor'un golünü 59'da Mix Diskerud attı. Demir Grup Sivasspor'un golünü 35'te Olarenwaju Kayode kaydetti.

Ligde üst üste ikinci beraberliğini alan teknik direktör Ali Tandoğan yönetimindeki Yukatel Denizlispor, puanını 28 yaptı. Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Demir Grup Sivasspor'un puanı ise 51 oldu.

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