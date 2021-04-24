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CHP'li Faik Öztrak: Büyük bir yanlış olarak tarihe geçmiştir

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, ''ABD Başkanı Joseph Biden'ın 1915'te yaşanan acı olayları 'soykırım' olarak nitelemesi büyük bir yanlış olarak tarihe geçmiştir. Ülkemizi töhmet altında bırakan açıklamaları esefle karşılıyoruz'' dedi.

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CHP'li Öztrak, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olayları hakkında yaptığı açıklamada kullandığı 'soykırım' ifadesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Öztrak'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: 'Soykırım' nitelemesinin büyük bir yanlış olarak tarihe geçtiğini belirterek, ''Bu açıklama Türkiye- ABD ilişkilerine olduğu kadar, Ermenistan halkı ile Türkiye halkı arasında bir uzlaşıya ulaşılmasına da olumsuz etki yapacak ve onarılması güç yaralar açacaktır."

"1915 olayları Türklerin ve Ermenilerin hafızasında büyük travmaya neden olan bir trajedi, bir felaket olarak iz bırakmıştır. Bu travmanın giderilmesi bu tür açıklamalarla mümkün değildir"

"Özellikle diğer ülkelerin devlet yetkililerinin üzerine düşen, geçmişte yaşanan trajedi üzerinden yeni bir gerilime yol açmak değil, ortak acının yaralarının sarılmasına çalışmak olmalıydı. Bu açıklama ile bu fırsat da kaçırılmıştır. Ülkemizi töhmet altında bırakan açıklamaları esefle karşılıyoruz'' 

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