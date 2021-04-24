Ermenilerin 1915 yalanını savunarak Türkiye'yi soykırımla suçlayan HDP'ye ittifak ortakları CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi'nin sessiz kalması dikkatlerden kaçmadı.

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ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarının yıldönümüyle ilgili açıklamasında 'soykırım' sözcüğünü kullandı.

Dışişleri Bakanlığı "ABD Başkanı'nın radikal Ermeni çevreleri ile Türkiye karşıtı grupların baskısı altında 24 Nisan tarihinde yaptığı 1915 olaylarına dair açıklamayı kabul etmiyor ve en şiddetli şekilde telin ediyoruz." açıklamasında bulundu.

HDP'nin alçak bildirisine sessiz kaldılar

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı konumundaki HDP gündüz saatlerinde yayınladığı skandal bildiride "Ermeni Soykırımı bu topraklarda yaşandı ve adaleti bu topraklarda sağlanmalıdır" ifadeleri yer aldı.

Bu bildiri sonrası milliyetçi duruş sergiler gibi gözüken İYİ Parti, Saadet Partisi ve CHP ittifak ortaklarına karşı adeta sus pus oldu.

HDP'ye ses çıkartamayan muhalefet ABD'ye yüklendi

1915 olayları ile ilgili Joe Biden'ın yazılı açıklamasındaki aynı dil ve argümanları kullanan Kandil uzantısı HDP karşısında tek kelime edemeyen CHP-İP ve SP, Biden'a sert tepki gösterirken AK Parti'yi suçlar dil kullanmaları dikkat çekti.

CHP: Ak Parti iktidarının basiretsizliği

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Biden'a "ABD Başkanı Joseph Biden’ın 1915’te yaşanan acı olayları 'soykırım' olarak nitelemesi büyük bir yanlış olarak tarihe geçmiştir." sözleriyle yüklenirken skandal açıklamanın sebebini "AK Parti iktidarının basiretsiz dış politikası" olarak gösterdi.

Akşener, Türklere katliamcı diyen HDP'ye sessiz kaldı Ak Parti'yi eleştirdi

Türkleri 'katliamcı' diye suçlayan HDP Bildirisine sessiz kalan İYİ Parti Lideri Meral Akşener "Türk milletinin onurunu" savunarak "Sözde 'soykırım' lafını ağzına alarak tarihi yeniden yazmaya çalışanları da, Türk milletinin onur ve itibarına yönelik yapılan saldırıları; ciddiyetsiz ve dengesiz ilişkiler ağıyla yönetmeye çalışanları da en şiddetli şekilde kınıyorum." dedi. Akşener de AK Parti'yi hedef alıp gelinen noktanın "acizliğin ifşası" olarak tarif etti.

Temel Karamollaoğlu: Türkiye'yi soykırımla anmak kimsenin haddi değil

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da sanki HDP'nin alçak bildirisinden haberi yokmuş gibi Joe Biden'ı "Tehcir Kararı'nı manipüle ederek Türkiye'yi soykırımla anmak kimsenin haddi değildir" sözleriyle eleştirdi.