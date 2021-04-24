Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Hadi Özışık'ın youtube kanalına konuk olarak soruları yanıtladı. Perinçek, Türkiye'nin yaşanan son gelişmelerin ardından NATO'dan ayrılmak için hazırlık yapması gerektiğine dikkat çekti.

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Hadi Özışık ve Gürkan Hacır'ın konuğu olan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ABD Başkanı Biden'ın sözde Ermeni soykırımı ifadesini kullanmasını yorumladı. NATO ile ilgili de sürpriz bir çıkış yaptı.

Perinçek, Biden'ın namluyu Türkiye'ye doğrulttuğunu belirterek şunları söyledi:

''Biden, Amerikan derin devletinin adamı. Amerika'nın eski emperyalist ideallerini canlandırma amacıyla zaten yola çıkmıştı. Bu Ermeni açıklaması basit bir tarih açıklaması değil. Veyahut da insan hakları konusunda bir duruşu ifade etmiyor. Biden, hücum borusu çaldı, işaret fişeği çaktı. Türkiye'ye karşı kötü niyetlerini zaten ilan etmişti. Şimdi de operasyonu başlattılar.''

Adamlar bize namlu doğrultmuş

Perinçek, ardından ABD'nin Türkiye'yi çepeçevre saran üslerini haritada gösterdi ve ABD'ye karşı tarih arşivleri ile karşılık verilmeyeceğini belirtti. Perinçek, "Adamlar bize namlu doğrultmuş biz tarih arşivleri diyoruz. Böyle olmaz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin bölgede kurduğu ilişkiler ile ABD'ye karşı hamleler yapması gerektiğini belirten Perinçek, Rusya'nın KKTC'yi tanımaya hazır olduğunu belirtti.

Türkiye NATO'dan çekilmeye hazırlanmalı

Gürkan Hacır'ın Mehmet Perinçek'in "Türkiye NATO'dan çekilebilir" açıklamasını hatırlatması üzerine Doğu Perinçek, "Türkiye NATO'dan çekilmeye hazırlanmalı" cevabını verdi.

ABD'nin artık silahları çektiğini ve namluyu doğrulttuğunu hatırlatan Perinçek, Türkiye'nin S400'lerde alınan tavrın genelleştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

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