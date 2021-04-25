ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olaylarıyla ilgili olarak yaptığı açıklama sonrasında, ABD Büyükelçisi David Satterfield bu akşam Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

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ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına 'Ermeni soykırımı' demesinin ardından Dışişleri Bakanlığı tepkisini çok net koydu. Bakanlıktan ilk olarak yapılan yazılı açıklamada, "Radikal Ermeni çevreleri ile Türkiye karşıtı grupların baskısı altında yaptığı açıklamayı kabul etmiyor, en şiddetli şekilde telin ediyoruz." denildi.

Bakanlık, yazılı açıklamadan sonra ABD'li Büyükelçi Satterfield'ı Dışişlerine çağırdı. Biden'ın yaptığı, tarihi ve hukuki dayanağı olmayan açıklamanın kabul edilemez olduğu, Satterfield'ın yüzüne karşı bir kez daha vurgulandı.

Bakanlık konuya ilişkin şu duyuruyu yaptı: Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal tarafından kabul edilen Büyükelçi Satterfield’a, söz konusu açıklamaya ilişkin güçlü tepkimiz iletilmiştir. Bu çerçevede, tarihi ve hukuki herhangi bir dayanaktan yoksun olan bu açıklamayı kabul edilemez bulduğumuz, tümüyle reddettiğimiz ve en kuvvetli şekilde kınadığımız ifade edilmiştir.

"İlişkilerimize onarılması zor bir yara açtı"

Açıklamanın uluslararası hukuk bakımından hükümsüz olduğu, ayrıca Türk halkını derinden incittiği ve ilişkilerimize onarılması zor bir yara açtığı kayda geçirilmiştir."