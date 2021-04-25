Bir kripto batık daha! Vebitcoin CEO’su İlker Baş gözaltına alındı

TÜRK kripto para dünyasında şok üstüne şok yaşanıyor. Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in 2 milyar dolarla yurtdışına kaçmasının ardından Muğla merkezli Vebitcoin.com da katıldı. Vebitcoin.com faaliyetlerine son verdi. MASAK şirketin hesaplarına bloke koyarken, Vebitcoin CEO’su İlker Baş gözaltına alındı.

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Thodex’in bakıma alındığını açıkladığı geçen 20 Nisan’da gece yarısında Vebitcoin’in de bakıma alındığı ve bu süreçten bu yana kapalı olduğu ortaya çıktı. Şirketten kapanmaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Son dönemde kripto para sektöründe yaşanan gelişmelerden dolayı işlemlerimizde beklenenden çok daha fazla bir yoğunluk meydana geldi. Bu durumun finansal alanda şirket olarak bizi çok zorlu bir sürece sürüklediğini üzülerek belirtmek isteriz. Tüm düzenlemeleri ve hak taleplerinizi gerçekleştirebilmek adına faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Size en yakın sürede bilgilendirme sağlayacağız.”

Soruşturma sürüyor

Yaşanan gelişmelerin arından Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, işlemlerini durdurduğunu açıklayan kripto para platformu Vebitcoin’in Türkiye’deki finansal kuruluşlardaki hesaplarını bloke etti. Villasına 2 kişinin girmeye çalışmasının ardından eşi ve 2 çocuğu ile birlikte Menteşe ilçe merkezindeki evine taşınan Vebitcoin CEO’su İlker Baş, önceki akşam saatlerinde polis tarafından gözaltına alındı.

Nitelikli dolandırıcılık soruşturması

Soruşturma çok yönlü sürdürülürken, İlker B.’nin ardından 3 kişi daha gözaltına alındı. Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma başlatıldığını belirterek, “Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü eliyle yürütülen soruşturma çok yönlü olarak ve titizlikle sürdürülmektedir” dedi. Öte yandan, Menteşe ilçesinde şirkete ait ofisin bulunduğu rezidans girişinde güvenlik önlemi alındı.

Villasına girmeye çalıştılar

Olayın ardından Vebitcoin’in CEO’su İlker Baş, perşembe gecesi Acil Çarı Merkezi’ni arayarak, villasına 2 kişinin duvardan atlayarak girmek istediği ihbarında bulundu. Jandarma ekipleri, adrese sevk edildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli ifadelerinde, “Vebitcoin’e para yatırdık. İlker Baş ile konuşmaya geldik. Kendisine zarar vermedik” dedi. Konut dokunulmazlığını ihlal suçundan işlem yapılan şüpheliler serbest bırakıldı.

Karadağ vatandaşlığı almış

Muğla merkezli kripto para işlem platformu Vebitcoin’in faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasından sonra gözaltına alınan şirketin CEO’su İlker Baş’ın 2 yıl önce Karadağ’dan vatandaşlık aldığı öğrenildi. ‘Baron’ lakabıyla tanınan İlker Baş ile diğer 3 kişinin emniyetteki ifadeleri sürüyor.

Panik yok paylaşımı yaptı

Vebitcoin’in faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasından sonra gözaltına alınan şirketin CEO’su İlker Baş’ın gözaltı işlemleri sürerken, önceki gün 21.43´te kendi ismiyle atılan tweet’te, “İnsanlarımızın herhangi bir şekilde rahat etmeyi istemiyorlar. Türkiye’nin kripto dünyasında kayda değer bir pazar derinliğini yakaladığını görünce, ABD başkanı Biden, hemen sermaye geliri vergisi çıkardı. Sakin olun her şey yolunda, PANİK YOK!!#kriptoparalar #vebitcoin #Thodex” ifadeleri kullanıldı. Yine aynı isimle saat 03.24 bir tweet daha atılarak, “Vebitcoin batmadı. Panik yapmayın arkadaşlar” paylaşımı yapıldı.